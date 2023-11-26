8 فوائد صحية لاستخدام الإبر الصينية فى التخسيس

يعد العلاج بالإبر الصينية أحد أشكال العلاج والذى يتضمن إدخال إبر رفيعة جدًا عبر جلد الشخص، وذلك فى نقاط محددة من الجسم والتى يمكن أن تصل إلى أعماق مختلفة. وبعد إدخال الإبر الصينية عبر جلد الشخص يتم تفعيلها من خلال حركات لطيفة ومحددة لأيدى الشخص الذى يقوم بالعلاج أو عن طريق التحفيز الكهربائى.

بدأ استخدام الوخز بالإبر فى الصين، ومن هنا تم تسميته بالعلاج بالإبر الصينية، حيث إن العلاج بالوخز يعد جزءاً من الممارسات القديمة التى تضمنها الطب الصينى الشعبى. أما الآن، فقد انتشر استخدام الإبر الصينية فى العديد من البلدان وأصبح من الشائع استخدامها لتخفيف الألم وعلاج العديد من الأمراض والمشاكل الصحية.

فى بعض الأحيان تحدث زيادة الوزن نتيجة اختلالات فى أعضاء الجسم كالكبد والكلى والغدة الدرقية والغدد الصماء.

تعد الإبر الصينية واحداً من العلاجات التكميلية القديمة التى تعتمد على وخز مناطق معينة فى الجسم لتحفيز تدفق الطاقة فى الجسم، يمكن لهذه العملية أن تساعد فى علاج العديد من المشاكل الصحية من أبرزها تسكين الألم والمساعدة على التخسيس، على الرغم من وجود عدد قليل من الدراسات حول فعالية الإبر الصينية للتخسيس إلا أنه وبناء على تجارب البعض أثبتت هذه الطريقة فعاليتها فى التخسيس عند استخدامها إلى جانب الطرق التقليدية فى خسارة الوزن كاتباع نظام غذائى صحى وممارسة التمارين الرياضية.

اعترفت مراكز الأبحاث العالمية فى مجال السمنة بفشل الكثير من الأدوية فى فقد الشهية وضبط الهرمونات وزياده نسبة الحرق، هذا بجانب مضاعفات كثير منها والارتفاع الباهظ لأسعارها وأوصت باستخدام الإبر الصينية كعلاج آمن يوضع بالأذن فى نقاط معينة للحصول على هذه النتائج.

ويوضح الدكتور ماهر أحمد القبلاوى، أستاذ العلاج الطبيعى والسمنة جامعة القاهرة.

إن الإبر الصينية هذه هى أحد أنواع العلاج الذى تتم ممارسته بالصين, وهى إبر رفيعة جدًا رفع الشعرة، تغرس فى مناطق متنوعة فى الجسم لعلاج مرض معين أو لتحسين حالة الفرد وطاقته الإيجابية، وتستهدف الإبر المناطق العصبية الطرفية لتسكين الألم، أو تساعد أحياناً فى التخدير قبل الدخول لإجراء عملية، ويعتمد نجاح الإبر على المنطقة التى تغرز فيها، لذا يحتاج الشخص إلى الكثير من التدريب والممارسة ليحسن عملها.

ويضيف الدكتور ماهر القبلاوى: تستخدم الإبر الصينية كعلاج لإنقاص الوزن، فهى تغرز بمناطق معينة لها صلة بالمعدة ومركز الشبع، فتثير الإحساس بالشبع عند تناول كميات معينة خفيفة من الطعام، وتثبت حركة المعدة أو تقللها لتطول عملية الهضم ويبقى الشعور بالشبع مستمرًا، لكن يفضل اتباع نظام غذائى مع ممارسة الرياضة مع الإبر الصينية، ولا يُنصح بأخذ الإبر للأشخاص الذين يعانون من سمنة عادية، لذلك يفضل استخدام الإبر لمن يزيد وزنه على عشرين كيلوجراماً.

ويوضح الدكتور ماهر القبلاوى فوائد الإبرة الصينية للتخسيس بأنها تقلص المعدة فيُشعر الشخص بالشبع وتحسن أداء عملية الأيض فى الجسم وتزيد حرق الدهون فى الجسم وتعتبر صحية تمامًا، خاصة أنّها لا تستخدم إلا لمرة وتقلل التوتر المصاحب للرجيم، ما يدفع الشخص للاستمرار دون تعب وتمد الجسم بالطاقة والشعور بالحيوية لا تحدث أى تفاعل غير سليم بالجسم، فهى خالية من المواد الكيماوية.

ويكشف الدكتور ماهر القبلاوى أن الإبر الصينية المستخدمة فى التخسيس إبر الإذن: هى إبر صغير تُغرز بمنطقة الأذن، ويمكن غرز من إبرتين إلى خمس إبر فى أى نقطة من نقاط التخسيس الموجودة بالأذن، حيث إنّ الأذن تحتوى على تسعين نقطة، منها عشر نقاط خاصة بالتخسيس، وفى كلّ جلسة يتم غرز الإبر فى أذن واحدة لمدة أسبوع، وفى الأسبوع الثانى توضع الإبر فى الأذن الثانية.

وينصح الدكتور ماهر القبلاوى مع استخدام الإبر الصينية للتخسيس بممارسة الرياضة لزيادة فاعلية الإبر، ويجب الانتباه إلى عدم ممارستها مباشرة بعد جلسة الإبر الصينية والإكثار من شرب الماء والإكثار من الخضراوات والفواكه والابتعاد عن المشروبات الغازية والابتعاد عن الطعام المشبع بالدهون.