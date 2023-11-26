وكيل تعليم قنا يعقد اجتماعاً موسعاً مع مديرى المدارس الفنية

ترأس الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اجتماع مديري المدارس الفنية المنعقد بقاعة مدرسة التجارة بالرياح بحضور الدكتور نجم احمد علي مدير عام التعليم الفني والمهندس وصفي عزيز مدير التعليم الصناعي والمهندس صادق بكار مدير إدارة تنسيق التعليم الفني والمهندس سيد يس مدير التعليم الزراعي .

وشدد مدير تعليم قنا خلال الاجتماع على تكثيف المتابعة الدورية والمفاجئة لمدارس التعليم الفني بأنواعها التجاري والزراعي والصناعي ، و مراجعة سجلات 5 سلوك المدون بها حضور الطلاب ، والتأكد من ارسال اخطارات أولياء الأمور بنسب الغياب ، و لفت السيد إلى تحري الدقة عند تخصيص انصبة المعلمين من الحصص وتكليف الزائد عن الفصول الفعلية بالعمل لسد العجز في مدارس أكثر احتياجا لمجهوده .

كما أكد الوكيل على تجهيز وتهيئة المدارس المختارة كمقرات انتخابية و تنمية الوعي السياسي لدى الطلاب وتخصيص أوقات من الحصص والتدريبات العملية لتعريفهم بالحقوق والواجبات التي كفلها لهم الدستور ، وحتمية التكاتف لمجابهة التهديدات التي تحيط بالوطن من حدوده الغربية والشرقية والجنوبية .