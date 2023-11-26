صحة قنا تطلق حملة استيفاء الملفات العائلية بوحدات التطوير

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، عن إطلاق حملة إستيفاء الملفات العائلية بوحدات التطوير بعدد من وحدات الرعاية الأساسية بمراكز المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالرازق المشرف المركزي بقطاع الرعاية الصحية والتمريض بالوزارة.

وأوضح بدران أن الحملة التي إنطلقت اليوم وتستمر حتي نهاية نوفمبر تقوم بحصر بيانات عن التاريخ المرضي لكل فرد من أفراد الأسرة والفحص الإكلينيكي لأفراد الأسرة.

كما توفر الحملة ترقيم الأسر المستفيدة من خدمات الملف العائلي لكل أسرة.

مشيراً إلي أن وحدات طب الأسرة والتي تم إنشاؤها بأحدث التجهيزات تقدم خدمات الكشف عن المرضي في العديد من التخصصات ، بالإضافة إلي رعاية الأمهات الحوامل ، متابعة الأطفال منذ الولادة ، توافر كافة التطعيمات الروتينية بتلك الوحدات وكذا توافر خدمات تنظيم الأسرة ، خدمات المشورة للأزواج ، خدمات كبار السن والتثقيف الصحي.

فيما أوضحت الدكتور إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية والمشرف علي الحملة أن الحملة سوف تقدم خدماتها بالمجان في عدد من وحدات التطوير وهي :

_في أبو تشت وحدة النجمة و الحمران.

_في فرشوط وحدة العركي

_في نجع حمادي وحدة القناوية بحري

_في دشنا وحدة أبو مناع قبلي

_في الوقف وحدة المراشدة الأوروبي

_في قنا وحدة أولاد عمرو المجموعة

_في قفط وحدة الكلاحين

_في قوص وحدة حجازة قبلي

_ في نقادة وحدة الخطارة