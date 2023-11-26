أستاذ علوم سياسية: هناك تغيرًا كبيرًا في المشهد الدولي تجاه القضية الفلسطينية

كشف الدكتور إكرام بدرالدين، أستاذ العلوم السياسية، على المشهد الدولي تجاه القضية الفلسطينية، وتقديم المساعدات للأخوة الأشقاء في فلسطين.

المشهد الدولي تجاه القضية الفلسطينية

وأكد “بدر الدين”، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن المشهد الدولي تجاه القضية الفلسطينية شهد تغيرًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة بعد العدوان الأخير في قطاع غزة، مشددًا على أن هذا التغيرات سواء على المستوي الشعبي أو على المستوي الرسمي، منها الموقف الإسباني ودول أخري.

وأشار إلى أن هناك تغيرات في مواقف الولايات المتحدة وبريطانيا والدول التي كانت تقدم الدعم والسند لإسرائيل خلال الفترات الأخيرة، موضحًا أن هناك سببًا رئيسيًا في هذه التغيرات وهو الدور المصري في نقل ما يحدث للعالم.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، أن مصر كان لها دور في الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، إضافة إلى الدور الكبير في تنفيذ عملية تبادل الأسرى.



وقال محمد عبدالعظيم الشيمي، خلال مداخلة هاتفية لنشرة الأخبار، بفضائية "دي أم سي"، اليوم الأحد، إن مصر دولة لديها خبرات طويلة في المفاوضات، ولها قدرة على إدارة ملفات النزاعات بكفاءة كبيرة.

الدور المصري في الهدنة يرتبط بمصداقية كبيرة لدى الطرفين:

تابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، أن الدور المصري في الهدنة يرتبط بمصداقية كبيرة لدى الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، مؤكدًا أن الوضع الحالي، والوصول بهدنة إيجابية، قد يساهم في وقف القتال والنزاع المستمر في غزة.