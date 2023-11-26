وزير الرياضة يهنئ اللواء أحمد ناصر برئاسة اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء أحمد ناصر برئاسة اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية الأوكسا للدورة الانتخابية المقبلة وهي الثالثة له، في الانتخابات التي أقيمت في القاهرة.



وفاز اللواء ناصر بالتزكية وحصل على تأييد الجمعية العمومية لاتحاد الاتحادات التي تضم 79 اتحاد رياضي ونوعي.



وأكد الدكتور أشرف صبحي إلي قدرات الكوادر المصرية على إدارة المؤسسات الدولية بفضل الدعم الكبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للمنظومة الرياضية، وأبطال مصر الرياضيين.