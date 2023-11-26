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الأحد 26 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الرياضة يهنئ اللواء أحمد ناصر برئاسة اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية

بوابة الوفد الإلكترونية

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء أحمد ناصر برئاسة اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية الأوكسا للدورة الانتخابية المقبلة وهي الثالثة له، في الانتخابات التي أقيمت في القاهرة.


وفاز اللواء ناصر بالتزكية وحصل على تأييد الجمعية العمومية لاتحاد الاتحادات التي تضم 79 اتحاد رياضي ونوعي.


وأكد الدكتور أشرف صبحي إلي قدرات الكوادر المصرية على إدارة المؤسسات الدولية بفضل الدعم الكبير من قبل الرئيس  عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للمنظومة الرياضية، وأبطال مصر الرياضيين.

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