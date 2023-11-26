الأحد 26/نوفمبر/2023 - 08:19 م 11/26/2023 8:19:41 PM

الميكروباصات عفاريت الأسفلت والفوضى العارمة دون رقيب ولا حسيب، والقيادة برعونة، وسائقون صبية وبلطجية لا يحملون رخص قيادة يتعاملون مع الشارع بهمجية وسرعات عالية، معرضين حياة المواطنين وسياراتهم للخطر الداهم، علاوة على أنهم يخالفون خطوط السير الطبيعية فى الشوارع العمومية، ويتخذون من الشوارع الجانبية خط سير وسط الكتل السكنية، فتهتز العمارات من عنفهم وسرعاتهم العالية والتى لا يسمح لهم بالسير فيها، حيث ان هذه الشوارع الداخلية هى للسكان وليست لخطوط سير الميكروباصات؛ لما تتسبب فيه من ضرر بالغ وخطورة على المواطنين وعلى أرواحهم ونحذر من وقوع حوادث وكوارث نتيجة هذه الفوضى العارمة، هذا بخلاف أن هذه الميكروباصات تتسابق مع بعضها فى الشوارع والطرق الرئيسية بهمجية وغوغاء، ويتعاملون مع جميع السيارات بمنطق قانون الغاب، ضاربين عرض الحائط بكل قوانين المرور وغالبيتهم نمرهم مطموسة وبعضهم بدون لوحات معدنية أصلا. هذا بخلاف العادم الأسود لمواتير مفوتة تبث الكربون والعوادم والسموم لتعبئ الجو لتلوث البيئة وتخنق الصدور وتصيب المواطنين بالأمراض الصدرية والتنفسية، وعلى سبيل المثال شارع السودان بالدقى جيزة ودخولا منه إلى الشوارع الداخلية هروبا من المرور متوجهين إلى شوارع عمان ويثرب والمروة وجدة، يصب كل هذا فى شارع الأنصار متوجهين الى شارع التحرير وهكذا. والحل هو غلق الدخول من شارع السودان إلى شوارع عمان ويثرب والمروة وجدة، وأن تكون هذه الشوارع خروجا فقط مع وضع بلدورات بزاوية مانعة للدخول وتسمح بالخروج إلى شارع السودان، وإلغاء الموقف العشوائى للميكروباصات المتواجد فى نهاية شارع الأنصار، ونقله إلى مكانه الأصلى فى نهاية شارع التحرير، كما كان، حيث يوجد مكان لهم ولا يوجد فى شارع السودان رادارات لكبح جماحهم.

ثانيًا: قام مستشار محافظ الجيزة لقطاع جنوب بغلق شارع شارل ديجول للقادم من المنيل ومحافظة القاهرة عبورا من كوبرى الجامعة للمتجه يمينا، ليصبح الاتجاه اجباريا إلى محور جامعة القاهرة المتكدس مروريا أصلا مما يخلق شللا مروريا وتكدسا، حيث ان محور الجامعة يتلاقى فيه القادم من الدقى ومن محور صفط والقادم من شارع السودان وشارع الهرم وفيصل والقادم من المنيل وقصر العينى والقادم من محافظة القاهرة عامة، والمتوجه من محافظة الجيزة لمحافظة القاهرة، فلماذا تم غلق الاتجاه اليمين لشارع شارل ديجول بعد عبور كوبرى الجامعة والذى تسبب فى هذه الأزمة المرورية فى أهم محاور محافظة الجيزة، وهو محور جامعة القاهرة والتى يأتيها الطلاب من جميع أنحاء الجمهورية فهل يعقل هذا؟

نرجو من محافظ الجيزة ومن مدير إدارة مرور الجيزة إعادة الوضع كما كان، وفتح شارع شارل ديجول كما كان منذ إنشاء الكوبرى تفاديًا للأزمة المرورية التى تسبب فيها مستشار المحافظ للتخطيط بغلقه للمتجه يمينا بعد عبور كوبرى الجامعة..