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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رأسية أوباما تضع هدف التقدم للزمالك أمام أبوسليم

أوباما والمثلوثي
أوباما والمثلوثي

تقدم الزمالك  على أبوسليم الليبي بالهدف الأول في المباراة الجارية حاليا على ستاد الجيش ببرج العرب في دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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شيكابالا وزيزو وأوباما في تشكيل الزمالك الأساسي أمام أبوسليم الليبي بالكونفدرالية

أحرز الزمالك الهدف الأول في شباك أبوسليم بعد كرة عرضية من زيزو عبر ركنية ليضربها يوسف أوباما رأسية رائعة تسكن شباك الفريق الليبي في الدقيقة 73.

تشكيل الزمالك لمباراة أبوسليم الليبي:


حراسة المرمى : محمد عواد  
خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي .
خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله " نيمار" - إبراهيما نداي.
خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - يوسف أوباما - محمود عبدالرازق " شيكابالا" .
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبدالرحمن نفاد ومحمد طارق وأحمد زكي وحاتم سكر  وعمر جابر ومحمد أشرف روقا وسيف الدين الجزيري وناصر منسي وسامسون أكينيولا.
تشكيل أبوسليم:
في حراسة المرمى: معاذ المنصوري.
خط الدفاع: تامر الصالحي - حسام العباني - سيف جدور - عبد المنعم عكاشة.
خط الوسط: فراس شليق - إيهاب المقلس - معتصم أبو شناق.
في خط الهجوم: أيوب عمار - مراد زهو - مروان الصويعي.
 

 

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