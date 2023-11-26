عبدالسند يمامة: برنامجى الانتخابى إصلاحى يعالج تراكمات 10 سنوات أربكت المصريين

خلال مؤتمره الانتخابى الثالث بالغربية

الأزمات الطاحنة التى يعيشها الشعب تحتاج خططاً شاملة لنهوض مصر

دستور 2014 يحتاج تعديلات عاجلة للفصل بين السلطات

حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية ينهى الصراع العربى - الإسرائيلي

المقاومة الشعبية الفلسطينية سطرت تاريخاً ناصع البياض فى سجل الحريات

التفريط فى حقوق مصر المائية يفاقم مشكلة البطالة والرقعة الزراعية

الانسحاب من اتفاق المبادئ الحل الأمثل لمواجهة أزمة سد النهضة

قال الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد المرشح الرئاسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، إن البرنامج الانتخابى يحمل روشتة لإنقاذ مصر، لافتًا إلى أن رؤيته للواقع السياسى للدولة المصرية فى ظل حكم لمدة 10 سنوات ماضية، قامت على تقييم هذا الحكم من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والصحة والحفاظ على سلطة القضاء.

وأوضح الدكتور عبدالسند يمامة خلال كلمته فى المؤتمر الجماهيرى بمحافظة الغربية، أن قرار ترشحه فى السباق الرئاسى جاء لمعالجة هذه الإخفاقات، خاصة التى تسببت فى حدوث الأزمة الاقتصادية وتراجع مستوى التعليم، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى إصلاح تشريعى بعد تشويه دستور 2014، والاعتداء على التوازن بين السلطة القضائية والتنفيذية.

وأكد المرشح الرئاسى أن البرنامج الانتخابى تعرض إلى المشكلات التى تواجه قطاعات الصحة والسياحة والتعليم، قائلًا: «أهدف لإنقاذ مصر من خلال الاستعانة بالخبراء والمتخصصين، الأمر الذى يحتاج إلى برنامج إصلاحى يراعى البعد الاجتماعى والحد الأدنى للأجور والتأمينات للعمالة غير المنتظمة، وتوفير دعم عينى للفئات الأكثر احتياجا».

وأشار الدكتور عبدالسند يمامة إلى أن حل الأزمة الاقتصادية يحتاج إلى حلول قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، لافتا إلى أن الحديث عن حل الأزمة خلال 3 أشهر أمر غير معقول.

وقال رئيس الوفد إن حل أزمة سد النهضة هو الانسحاب من إعلان اتفاق المبادئ لأن التفريط فى حقوق مصر المائية سيترتب عليه ارتفاع معدل البطالة وانتقاص المساحة الزراعية.

وشدد المرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة على ضرورة الحفاظ على الحقوق والحريات كونها مسألة فى غاية الأهمية، قائلاً «الحاكم موجود للحفاظ على ملف الحقوق والحريات».

وعن الأزمة الفلسطينية، أكد الدكتور عبدالسند يمامة أن المقاومة الشعبية المسلحة والمشروعة من الشعب الفلسطينى سطرت صفحة جديدة فى يوم السابع من أكتوبر، لافتًا إلى موقف القيادة السياسية المصرية والأردنية الداعم القضية الفلسطينية والرافض مبدأ التهجير حتى لا تتم تصفية القضية.

وأكد رئيس الوفد على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفى نهاية حديثه، وجه رسالة إلى الشعب المصرى أكد فيها أن خريطة الانتخابات تشكل كل المصريين وليس الوفديين فقط، مشيدًا باستقبال أهالى محافظة الغربية وما لهم من دور وطنى متواصل، مؤكدًا أن محافظة الغربية ستظل مليئة بالكوادر الوطنية العاشقة لتراب هذا الوطن.

كما أشاد بالمقرئ الذى بدأ المؤتمر بآية كريمة من قوله تعالى: «وشاورهم فى الأمر..»، وهى نداء الله لرسوله الكريم، مشيرًا إلى أن الديمقراطية كمصطلح سياسى أصله يونانى تعنى حكم الشعب، أما القرآن فكان قوله وأمره بأن الأمر شورى بينهم والتى هى من صفات المؤمنين، مؤكدًا أن مصر دولة ديمقراطية لأن الديمقراطية أساس الحياة السياسية.

ونظمت اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية برئاسة المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ والهيئة العليا للوفد المؤتمر الانتخابى الثالث للدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسى بمحافظة الغربية وسط حضور كبير من المصريين وأعضاء وقيادات حزب الوفد بالغربية وحشود ضخمة هتفت «وفديين وفديين واحنا فداكى يا فلسطين وسند سند يحيا سند».

استقبل أعضاء وقيادات الوفد وأهالى مدينة طنطا بالغربية الدكتور يمامة استقبالا حافلا، بالورود وأعلام مصر وحزب الوفد.

وحرص المشاركون فى المؤتمر الجماهيرى الحاشد من أبناء الوفد وأهالى طنطا على ترديد عدد من الهتافات منها «سند سند يحيا سند.. ويحيا الوفد ضمير الأمة وتحيا مصر»، وانتشرت لافتات الدعم فى مناطق مختلفة داخل محافظة الغربية، حيث قامت اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية برئاسة النائب المهندس حازم الجندى بتعليق لافتات وبانرات الدعاية الانتخابية للدكتور يمامة بجميع شوارع مدن المحافظة، مع تنظيم المحاسب مصطفى شحاتة عضو الهيئة العليا ونائب رئيس اللجنة العامة للوفد بالغربية عدة فعاليات ومسيرة سيارات تحمل صور رئيس الوفد.

وقامت اللجنة بتعليق اللافتات أمام البوابات الرئيسية لجامعة طنطا وبجميع الشوارع المحيطة بها، حيث ألقى الدكتور عبدالسند يمامة خطابا سياسيا شاملا استعرض فيه رؤيته فى برنامجه الانتخابى فى العديد من المحاور السياسية والاقتصادية.

عصام الصباحي: الغربية محافظة ولادة للزعماء الوفديين

وقد بدأ المؤتمر بكلمة من عصام الصباحى مدير الحملة الانتخابية للدكتور عبدالسند يمامة، قدم فيها للمؤتمر، وقال خلالها إن الغربية هى معقل الوفد، وكانت تضم كفر الشيخ قديما، لافتا إلى أن زعماء حزب الوفد خرجوا من داخل الغربية، منهم سراج الدين وسعد زغلول وحتى السيد البدوى.

وتوقع «الصباح» أن يخرج من داخل محافظة الغربية أكبر قدر من الأصوات لرئيس الوفد، تفوق أى مرشح آخر، موضحا أن الانتخابات تسير بشكل منسق وديمقراطى والجميع سواء الميديا والأمن يسير بشكل جيد.

وأضاف، عصام الصباحى أن محافظة الغربية ولادة للزعماء والقادة.

النائب حازم الجندى يطالب المصريين بضرورة المشاركة فى الانتخابية الرئاسية

فيما رحب المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد بجميع الحضور، مؤكدا أنه يفخر بانتمائه ونشأته فى هذه المحافظة.

ودعا «الجندى» الحضور فى بداية المؤتمر للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الشعب الفلسطينى الشقيق فى غزة، مؤكدا التضامن الكامل مع الشعب الفلسطينى وإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلى الغاشم.

وقال عضو مجلس الشيوخ خلال كلمته، إن محافظة الغربية واحدة من أعرق وأهم وأكبر محافظات مصر، عاصمة إقليم الدلتا، المنارة الثقافية وأحد معاقل بيت الأمة العريق التى زخرت بالعديد من الرموز والشخصيات الوفدية الوطنية، منها عبدالفتاح باشا حسن ورئيس الوفد الأسبق لدورتين الدكتور سيد البدوى والعديد والعديد من الشخصيات الوطنية والرموز المصرية الكبيرة.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر الجماهيرى يأتى دعما وتأييدا للمرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات التى تواجهها مصر، وحتى يقود مسيرة التنمية والبناء.

ولفت مساعد رئيس حزب الوفد إلى أن الدكتور عبدالسند يمامة يحمل برنامجًا طموحا وواقعيًا، يطرح تصورًا لحل مشكلات وقضايا المجتمع المختلفة، ويتضمن استراتيجية تنموية للنهوض بمصر ورفع مكانتها على مستوى العالم.

وأضاف «الجندى» قائلا: تعودنا دائمًا فى كل استحقاق انتخابى أن تكون محافظة الغربية واحدة من المحافظات التى تحقق رقمًا هاما فى المعادلة التصويتية، وتكون ضمن المحافظات ذات الكثافة العالية فى المشاركة، فعدد سكان المحافظة ستة ملايين نسمة، وعدد من يحق لهم التصويت كبير، فالغربية دائما على درجة كبيرة من الوعى بأهمية المشاركة فى الانتخابات، لذلك نؤكد ضرورة أن يعى كل فرد أهمية صوته الانتخابى، وأن المشاركة التزام وحق دستورى وواجب وطنى بمقتضى المادة 87 من الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، قائلا «ولازم كل واحد فينا يكون حريصا على ممارسة حقه وينزل ويشارك ويقول كلمته فى الصندوق».

وتابع: «اوعوا تستمعوا للدعوات المغرضة من أعداء الوطن بمقاطعة الانتخابات، هذه دعوات هدامة، مشاركتك ضرورة لتكون الانتخابات الرئاسية فى صورة تليق بحجم الدولة المصرية أمام العالم».

وأكد «الجندى» أن حزب الوفد أحد أهم وأعرق الأحزاب المصرية على مدار تاريخ مصر السياسى، وله باع طويل فى الحركة الوطنية وخدمة الوطن، وقدم لمصر الكثير على مدار تاريخه، وخرج منه رموز وطنية يخلد التاريخ أسماءهم بأحرف من نور لما قدموه لوطنهم، فهو حزب لديه كوادر وقامات كبيرة فى مختلف التخصصات والمجالات، سائلا المولى التوفيق والسداد للمرشح الرئاسى الأستاذ الدكتور عبدالسند يمامة.

القطب الوفدى الدكتور محمد عبده:

نختلف أو نتفق مع سياسة الدولة لكننا نؤيد موقفها الحاسم من القضية الفلسطينية

ووجه القطب الوفدى الدكتور محمد عبده، وعضو الهيئة العليا، تحية لأبطال غزة وأبناء الشعب الفلسطينى فى الضفة وفى كل مكان، لافتا إلى أن يوم 7 أكتوبر كان يوما حافلا فى تاريخ الأمة الفلسطينية والشعب العربى.

وأشار إلى أنه بالهدنة يتحقق أمل الشعب الفلسطينى بدولة مستقرة عاصمتها القدس، مضيفا أنه بهذه المناسبة قد نختلف فى بعض سياسات الدولة أو نتفق معها، ولكننا نؤيد الموقف الحاسم للقيادة السياسية من تعاملها مع القضية الفلسطينية، رافضا تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وتمنى أن تعود أرض فلسطين لشعبها، موضحا أن برنامج الدكتور عبدالسند يمامة ضمنها الملفات والمشاكل التى يعانى منها الشعب المصرى، مثل التعليم والاقتصاد.

وطالب من الدكتور عبدالسند أن يفسح المجال للسياحة، وضرورة التعامل معها كصناعة، ولأنها مخرج مهم للخروج من عثرة الاقتصاد المصرى، مؤكدا أنها قد تدر دخلا كبيرا حوالى 100 مليار دولار سنويا.

ياسر الهضيبى: نجاحنا بالانتخابات ممكن لأننا الحزب الوحيد الذى مارس الحكم والمعارضة

أكد الدكتور ياسر الهضيبى، السكرتير العام لحزب الوفد أنه يوجه كلمته للوفديين وخاصة المرأة المصرية، لافتا إلى أن الوفد منذ القدم يهتم بالقضايا العربية وفى القلب منها فلسطين.

وأكد «الهضيبى»، أننا لن نرضى بحلول للقضية الفلسطينية إلا القدس، وكل شيء فى الدنيا يكبر ويصغر إلا الوفد يظل كبيرا فى عيون الوفديين.

ولفت إلى أن مصطفى النحاس جاهد بعد سعد زغلول من أجل وطنه وأطلق عليه المصريون نبى الوطنية، كما أعاد فؤاد سراج الدين الوفد إلى الحياة السياسية مرة أخرى، مشيرا إلى أننا أمامنا مرشحون لا نخشاهم ولكننا نحترمهم.

وقال «الهضيبى»، إن نجاحنا فى الانتخابات ممكن لأننا الحزب الوحيد الذى مارس الحكم والمعارضة، كما أن الشعب المصرى قادر على الفرز وإنجاح الوفد فى الانتخابات، ولدينا مرشح عالم هو الدكتور عبدالسند يمامة.

وتابع، «أحمد مرعى أفندى «وفدي» تجرأ ونزل الانتخابات ضد رئيس وزراء مصر يحيى باشا إسماعيل، ونجح، ولذلك قيل إن الوفد إذا رشح حجرا سوف ينجح فى الانتخابات»، والدكتور عبدالسند يمامة يمتلك ميزة مهمة جدا أنه من المرشحين الجيدين الذين يملكون سيرة طيبة، داعيا الحضور بالاصطفاف الوفدى والمصرى لانتخاب الدكتور عبدالسند يمامة فى الانتخابات.

المحاسب مصطفى شحاتة:

الدكتور عبدالسند يمامة أيقونة القانون الدولى.. وندعو الجميع لانتخابه

ورحب المحاسب مصطفى شحاتة، نائب رئيس اللجنة العامة للوفد بالغربية وعضو الهيئة العليا للوفد، بالدكتور عبدالسند يمامة وجميع الوفديين، مشيرا إلى أن «يمامة» أيقونة القانون الدولى.

وأضاف شحاتة، إنه انطلاقا من الثقافة الوفدية ندعو جميع لجان الوفد والشعب المصرى لدعم الدكتور يمامة فى الانتخابات الرئاسية، رافعين شعار عاش الوفد ضمير الأمة، وقوم يا مصرى صوتك أمانة.

وأوضح شحاتة، أن المؤتمر الانتخابى الثالث للدكتور عبدالسند يمامة يأتى على بعد أيام من بدء عملية التصويت فى هذا الاستحقاق الانتخابى، وأن الوفديين بمحافظة الغربية صاحبة التاريخ الوفدى سيكونون على قدر الحدث وحشد أبناء المحافظة جميعا من أجل التصويت للمرشح الدكتور عبدالسند يمامة.

محمد عبدالجواد فايد: الغربية كلها خلف مرشح الوفد ورئيسه لأنها معقل بيت الأمة

وقال محمد عبدالجواد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن محافظة الغربية كلها خلف رئيس الوفد، ونحن نؤيده فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بكل قوة.

وأضاف عبدالجواد، أن الغربية كلها ستنتخب الوفد، لأن الغربية موطن ومعقل القيادات التاريخية للوفد منذ النحاس باشا وحتى السيد البدوى رئيس الحزب الأسبق.

وأكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أهمية موقف الدولة المصرية الثابت فى القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن رفض مصر تهجير الفلسطينيين إلى سيناء ليس معناه أننا ضد القضية الفلسطينية، ولكننا نرفض تصفية القضية الفلسطينية نفسها.