مشاهدة مباراة الزمالك وأبوسليم
مشاهدة مباراة الزمالك وأبوسليم (يلا شوت) في الكونفدرالية مجانا
مشاهدة مباراة الزمالك وأبوسليم (يلا شوت) في الكونفدرالية مجانا تخطف مباراة الزمالك اليوم أمام أبو سليم الليبي في المباراة الأولى للزمالك في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، أنظار الملايين من جماهير نادي الزمالك.
التقرير التالي المقدم من المصري اليوم يستعرض كل ما يتعلق بمشاهدة مباراة الردهة بين الزمالك وأبوسليم، القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبوسليم، القناة الخاصة الناقلة لمباراة الزمالك وأبوسليم، وموعد المباراة الزمالك وأبوسليم.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبوسليم في الكونفدرالية
ستكون القناة الناقلة لمباراة الزمالك وأبوسليم الليبي قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس الكونفدرالية ومنها مباراة اليوم بين الزمالك وأبوسليم وسيكون موعد مباراة الزمالك ضد أبوسليم اليوم عند السادسة مساء بتوقيت القاهرة- مصر.
موعد مباراة الزمالك وأبوسليم في كأس الكونفدرالية
وتقام مباراة الزمالك وأبوسليم اليوم في الكونفدرالية في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة مصر.
تقام مباراة الزمالك وأبوسليم بتوقيت مكة المكرمة – السعودية، في السابعة مساءا، فيما تقام مباراة الزمالك وأبوسليم في الإمارات العربية المتحدة – دبي وأبو ظبي، في الثامنة مساءا. .
رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك المصري وابو سليم | من هنــــا
يسعى الأبيض بقيادة معتمد جمال لتحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل البحث عن بداية قوية بدور المجموعات وحصد الثلاث نقاط، وكان الجهاز الفني حرص على تجهيز اللاعبين خلال الفترة الماضية لمباراة بطل ليبيا، وخاض الزمالك مباراتين وديتين أمام توت عنخ أمون والهلال الليبي لتجهيز اللاعبين لمباراة أبو سليم.
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