جامعة طنطا تنظم ندوة بعنوان" انزل شارك .. صوتك أمانة"

نظمت جامعة طنطا، لليوم الثاني على التوالي ندوتين بكليتي التمريض والصيدلة بعنوان "المشاركة حياة - خليك إيجابي – انزل شارك – صوتك أمانة"، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، وبمشاركة الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي بالجامعة، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعة، والدكتور أحمد هلال عميد كلية التربية والدكتورة عفاف بصل عميد كلية التمريض، والدكتورة منى الأعصر عميد كلية الصيدلة.

وتناولت الندوتان أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجب وطني لكل مواطن، إضافةً إلى ضرورة المشاركة الفعالة من أجل بناء حياة سياسية يشارك فيها جميع افراد المجتمع نحو طريق المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة، كما تم عرض التحديات التي واجهتها الدولة المصرية، وأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية وما يترتب عليها من استقرار ونمو في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للدولة المصرية.

وحاضر بالندوتين الدكتور رمضان معن الأستاذ بكلية التجارة والمدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتحول الرقمي والشمول المالي، والدكتور محمد طه الأستاذ بكلية التربية، والكاتب الصحفي ناصر أبو طاحون رئيس لجنة نقابة الصحفيين بالغربية، وشهدت حضورًا كثيفًا من وكلاء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، والعاملين بالكليتين.