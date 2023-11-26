العسومي يستقبل مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون البرلمانية، ويشيد بدور الدولة المصرية برئاسة السيسي

استقبل اليوم السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بمكتب البرلمان العربي بالقاهرة، السفيرة دينا الصيحي مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون البرلمانية بمناسبة توليها مهام منصبها الجديد، و السفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون البرلمانية السابق بمناسبة إنتهاء فترة عمله، حيث أعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص شكره وتقديره للجهود المخلصة التي قام بها السفير صلاح عبد الصادق خلال فترة توليه هذا المنصب، مثمنًا تعاونه الإيجابي والكبير مع البرلمان العربي، لصالح تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في خدمة مصالح الشعب العربي الكبير.

كما أعرب العسومي عن خالص تهانيه لسعادة السفيرة دينا الصيحي بمناسبة توليها مهام منصبها الجديد، مضيفًا أن كونها أول إمرأة تتولى رئاسة الشئون البرلمانية في وزارة الخارجية المصرية، يمثل تجسيدًا وتأكيدًا لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية المصرية. كما أعرب "العسومي" عن ترحيب واستعداد البرلمان العربي للتعاون التام مع وزارة الخارجية المصرية من خلال قطاع الشئون البرلمانية في خدمة مصالح الأمة العربية والدفاع عن قضاياها، وبما يدعم آليات العمل العربي المشترك، خاصة على الصعيد البرلماني.

وبهذه المناسبة، أشاد رئيس البرلمان العربي بالدور الكبير والجهود التي تقوم بها الدولة المصرية، خاصة على المستوى العربي، وذلك في ظل الرئاسة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثمنًا بشكل خاص الجهود الحثيثة التي قامت وما تزال تقوم بها مصر من أجل مساعدة ونصرة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الغاشم وجرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال، مجددًا التأكيد على موقف البرلمان العربي الثابت بشأن الدعم التام للدولة المصرية في كل ما تتخذه لحماية وصون أمنها القومي، الذي يشكل جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

ومن جانبهما، أشادت السفيرة دينا الصيحي والسفير صلاح عبد الصادق بالنشاط الملحوظ الذي يقوم به البرلمان العربي، خاصة في الفترة الأخيرة، ومبادراته الجادة التي تخدم مصالح الشعب العربي وتدافع عن قضاياه، مضيفين أن البرلمان العربي يقود دبلوماسية برلمانية عربية مؤثرة على كافة المستويات.

حضر اللقاء من البرلمان العربي المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، والدكتور أشرف عبدالعزيز المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي، ومن وزارة الخارجية المصرية سعادة السفير وليد شمس نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

