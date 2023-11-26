للكيك.. طريقة عمل حشوة الفراولة اللذيذة| تعرف على أهم فوائدها

حشوة الفراولة من الحشوات المفضلة لدى الصغار والكبار، ويزداد الطلب على كيكة الفراولة لمذاقها اللذيذ وقوامها الخفيف مقارنةً بالشوكولاتة وباقي الحشوات الآخرى، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها وأبرز فوائدها.

حشوة الفراولة

طريقة عمل حشوة فراولة للكيك

المقادير

- فراولة : 750 جرام (مقطعة أنصاف)

- سكر : ثلث كوب

- خلاصة الفانيليا : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

في قدر على درجة حرارة متوسطة ضعي 500 جرام من الفراولة وأضيفي السكر وخلاصة الفانيليا. ‏

‏حركي المكونات جيداً واحرصي على طحن الفراولة بواسطة الملعقة الخشبية لاستخراج العصير.‏

‏حركي لمدة 15 دقيقة إضافية حتى يكثف المزيج ثم ارفعي القدر عن النار.‏

‏افرمي الكمية المتبقية من الفراولة فرماً خشناً وأضيفيها إلى الصلصة.‏

اخلطي المكونات جيداً واتركي الصلصة تبرد قليلاً .‏

أدخلي الصلصة إلى الثلاجة حتى تبرد بالكامل ثم استخدميها لحشو الحلويات بكل أنواعها.

فوائد تناول الفراولة

تعزيز المناعة

تعتبر الفراولة مصدرًا غنيًا بفيتامين "C" الذى يُعزز المناعة التي أصبحت مهمة جدًا لمواجهة جائحة كورونا التى تجتاح العالم حاليًا، لذلك يمكن أن يؤدى تضمين الفراولة فى نظامك الغذائى إلى تهيئة جسمك لمحاربة الأمراض حتى كورونا.

غنية بمضادات الأكسدة

الفراولة مصدر غنى بمضادات الأكسدة التى تساعد على تقليل نشاط الجذور الحرة فى الجسم وبالتالي تُقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض، فهى تعتبر ضمن أفضل 20 نوعًا من الأطعمة التى تحتوى على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، فهى تُقلل من خطر الإصابة باضطرابات التمثيل الغذائي.

تحمي من مخاطر أمراض القلب

للفراولة ومضادات الأكسدة آثار مفيدة على صحة القلب، فتمنح تناول الفراولة الحماية من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري، فالاستهلاك اليومي للفراولة كافيًا لتعزيز نشاط مضادات الأكسدة وخفض مستويات الالتهاب المرتبطة بمخاطر استقلاب القلب.

الشعور بالشبع

تعد الفراولة وجبة بينية مثالية، حيث إنها قليلة السعرات الحرارية من ناحية وغنية بالفيتامينات من ناحية أخرى، فتتكون من الماء بنسبة تصل إلى 90%، وبالتالي تحتوي 100 جرام منها على 43 سعرة حرارية، كما أنها غنية بالألياف الغذائية المفيدة لعملية الهضم، والتي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة.

تقليل مخاطر الإصابة بالخرف

يدعم تناول الفراولة صحة الدماغ ويحافظ على نشاط الشخص وحيويته، كما أنها تعمل على خفض خطر الإصابة بمرض الزهايمر، حيث ساهمت مركبات الفلافونويد وفيتامين C الموجودة في الفراولة في تقليل الإصابة.

السيطرة على نسبة السكر فى الدم

تعتبر الفراولة مصدر طبيعى للسكر ويمكن استخدامها فى النظام الغذائى لمرضى السكر أيضًا، حيث تساعد نسبة الألياف العالية الموجودة فى الفراولة بالسيطرة على نسبة السكر فى الدم وتمنعها من الارتفاع بشكل كبير.