نائبة محافظ القاهرة تستعرض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد

استعرضت المهندسة جيهان عبد المنعم نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد 2023/ 2024، والإجراءات التنظيمية والاستعدادات اللازمة للانتهاء من تنفيذ مشروعاتها في قطاعات الرصف، الكهرباء، تحسين البيئة، وتدعيم احتياجات الأحياء، مؤكدة على أن العمل فيها تجرى على قدم وساق لتنفيذها في أسرع وقت ممكن لتكون متاحة أمام المواطنين .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المنطقة بزهراء المعادي، بحضور رؤساء احياء المنطقة الجنوبية ومديري التخطيط والطرق والمجالس والمؤتمرات ومسئولي التعديات والمتغيرات المكانية بأحياء المنطقة وعدد من التنفيذين.

وشهد اللقاء متابعة كافة التوجيهات الرئاسية فيما يخص عدد من الملفات المهمة التى تمس حياة مواطنى العاصمة بصورة يومية حيث حرصت نائب المحافظ على التأكيد على التوجيهات فيما يخص التصدى للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء واتخاذ الاجراءات الفورية والخاصة بمنظومة المتغيرات المكانية لرصد وإزالة التعديات طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

وأكدت نائب المحافظ على ضرورة متابعة جهود منظومة المتغيرات المكانية بالمنطقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد حالات البناء المخالف أوالتعدى على أملاك الدولة، ورصد أى حالات جديدة وإزالتها فى المهد والتعامل الفورى معها لمنع ظاهرة البناء العشوائى والمخالف، ومتابعة الإجراءات المتخذة تجاه المخالفين في ضوء التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدى بكل حزم للتعديات التى يتم رصدها وإيقاف تلك الظاهرة والتى تهدد مستقبل الأجيال القادمة، مؤكدة انه لا تهاون في إزالة المخالفات البنائية والتعدى على الأراضى الزراعية إضافة الى المتابعة اليومية لتقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية من خلال استعراض عدد المتغيرات وما تم معاينته والإجراءات التي تم اتخاذها حيالها .

ووجهت نائب المحافظ الأجهزة التنفيذية والسادة رؤساء الأحياء بالتحرك الفورى يوميًا والقيام بحملات والمرور الميداني لمواجهة ورصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية في المهد،واتخاذ كل الإجراءات اللازمة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة مشدده على العمل الجاد لهذا الملف لتحسين نسب الاعمال للتصدي للمخالفات على الاراضي الزراعية.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة آخر مستجدات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 2023/2024 فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات ،منها مشروعات تطوير ورصف بعض الميادين والشوارع بالمنطقة وتنفيذ المحاور والطرق الجديدة التى تربط المنطقة بمختلف مناطق العاصمة و بالمحافظات المجاورة للإنتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة .

وشددت نائب المحافظ على متابعة اعمال التنفيذ والتي تقوم بها الشركات المنفذة بأهمية الالتزام بالمواصفات المطلوبة وبالجودة والكفاءة اللازمة وبالتنسيق الدائم والمستمر مع كافة الاجهزة المعنية و المرافق للانتهاء من كافة مشروعاتها قبل انتهاء السنة المالية وزيادة نسب التنفيذ اولا بأول، لافتة إلى أن هناك فرقًا ميدانية ولجان عمل تتابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الجارية لضمان الإسراع بمعدلات التنفيذ وفقاً للجداول الزمنية المحددة .

نائب محافظ القاهرة تشيد بجهود فرق العمل بالمنطقة الجنوبية و احياءها في ازالة تعارضات المشروعات القومية

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الشكر لفرق المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية ورؤساء احياء المعادي وطره ومصر القديمة وحلوان ومشرفي المربعات ومسئولي الازالات والمتابعة الميدانية بالاحياء المعنية وكل من ساهم في ازالة تعارضات المشروعات القومية بنطاق المنطقة ومنها ازالة تعارضات امتداد محور حسب الله الكفراوي بكورنيش النيل و امتداد محور الحضارة مع التأكيد على الاستعداد التام للجهود القادمة ومنها ازالة تعارضات مشروع القطار الكهربائي السريع بحلوان وغيرها.

حضر اجتماع المتغيرات المكانية والتعديات على الأراضي الزراعية المهندسة سعاد حسن مدير مديرية زراعة القاهرة والمهندسة علا على بالوحدة المركزية للمتغيرات المكانية بمحافظة القاهرة ورؤساء احياء المنطقة الجنوبية .