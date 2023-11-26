محافظة القاهرة تنظم ملتقًى توظيفي في حي الأسمرات

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ان هذا الملتقى يأتي فى إطار حرص المحافظة على توفير فرص عمل للقاطنين بالمدينة وخلق قنوات اتصال بينهم وبين أصحاب الشركات .

الدولة قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة تدرس بالعالم في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة تدرس بالعالم في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات بديل العشوائيات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ، مشيرًا إلى أن حي الأسمرات كان نقطة انطلاق للعديد من المشروعات البديلة للمناطق غير الآمنة .

والملتقى يضم عدد من كبرى الشركات في المجالات المختلفة كالأمن والحراسة والنظافة ، بالإضافة إلى شركات سوبر ماركت كبرى ومطاعم تقدم للشباب فرص عمل بمرتبات مجزية .

كما نظمت محافظة القاهرة قافلة طبية ضمن مبادرة ١٠٠ مليون صحة بالأسمرات شملت إجراء الفحوصات والكشوفات الطبية بالمجان في عدد كبير من التخصصات مثل الأطفال والباطنة والنساء وأمراض القلب والعظام والجلدية تحت إشراف نخبة من الأساتذة والأطباء المتخصصين.

كما نظمت محافظة القاهرة دورات تدريبية لعدد من سيدات الأسمرات على بعض الحرف اليدوية فى إطار حرص المحافظة على تمكين السيدات اقتصاديًا وجعلهن رائدات أعمال.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير القائمة بمشروعات الطرق ، حيث تفقد أعمال إزالة التعارضات لمشروع امتداد محور حسب الله الكفراوي وكورنيش النيل بالمنطقة الواقعة بين المعادي وطرة

وحرص محافظ القاهرة على الاطمئنان على سير أعمال إزالة التعارضات لاستكمال المشروع طبقا للجدول الزمني المقرر للانتهاء من الاعمال ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف القضاء على التكتلات المرورية و خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية بشكل يساعد على حركة المواطنين بمختلف انحاء القاهرة

ومحور شمال طره الجديد يربط محور حسب الله الكفراوي ليعلو طريق الاوتوستراد ثم محور ارضي بشارع شمال طرة وكورنيش النيل ليعبر النيل حتى إتجاه الجيزة بطول ٦ كيلومتر،

رافق المحافظ ، المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المنطقة الجنوبية ، لواء طارق بحيري رئيس حي المعادي ، ولفيف من القيادات التنفيذية بالعاصمة.