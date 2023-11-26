منظمة التعاون الإسلامي تؤكد دعمها لمناهضة العنصرية

أكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بمنظمة التعاون الإسلامي السفير يوسف الضبيعي، أن المنظمة، وكذلك دولها الأعضاء، تظل في طليعة المناهضين للعنصرية، مشيرا إلى أنها اضطلعت بدور نشط في وضع المقاييس المعيارية التي ساعدت في مكافحة هذه الآفة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، اليوم الأحد في أعمال الدورة العادية الـ 22 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة بجدة، بمناسبة مناقشة "القضاء على التمييز العنصري من منظور إسلامي ومنظور حقوق الإنسان"، وذلك لبحث السبل والوسائل اللازمة للتصدي لآفة التمييز المتزايدة، بما في ذلك التمييز العنصري ومظاهره المعاصرة المختلفة، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).

ولفت الضبيعي إلى أن للتمييز العنصري عواقب وخيمة على الأفراد والمجتمعات المتضررة فهو يديم عدم المساواة الاجتماعية، ويحدّ من فرص التقدم الاجتماعي والتوظيف، ويقوّض السلامة العقلية والبدنية، كما يمكن أن يسهم في نشوب التوترات والصراعات الاجتماعية وضعف الشعور بالانتماء، موضحا أن منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي لحقوق الإنسان يعترفان بالمساهمة القيّمة للهيئة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان باستقلالية وحيادية وموضوعية كاملة.