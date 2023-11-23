شارك محمد ثروت سليم، سفير مصر في دبلن، وسفراء دول منظمة التعاون الإسلامي المعتمدين في دبلن في الاجتماع الذي عقد يوم ٢١ نوفمبر الجاري مع رئيس الوزراء الأيرلندي " ليو فارادکار" بمقر رئاسة الوزراء.

وقد استعرض السفراء تداعيات الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، وأدانوا القصف الإسرائيلي المستمر على مدار الساعة والذي يستهدف المدنيين الأبرياء وكذا المباني والمنشآت المدنية دون تمييز، معربين عن صدمة العالم الإسلامي من رد الفعل الدولي غير المتناسب مع العدد الهائل من القتلى والمصابين بين الفلسطينيين.

قرار القمة العربية الإسلامية

كما قام السفراء بعرض قرار القمة العربية الإسلامية المشتركة الصادر في ١١ نوفمبر الماضي، مؤكدين ضرورة تحميل المسئولين الإسرائيليين المسئولية القانونية والجنائية الكاملة على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد السفراء على ضرورة وقف إطلاق النار وتطبيق الهدنة الإنسانية، والوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الأيرلندي " فارادكار " على الحاجة الملحة للوقف الفوري لإطلاق النار، وزيادة كمية المساعدات الإنسانية إلى غزة، مطالباً بضرورة حماية المدنيين الأبرياء والتوقف عن استهداف المدارس والمنشآت الطبية.

وأعرب عن صدمته من العدد الهائل للقتلى من المدنيين، ومؤكداً على ضرورة تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني في كافة النزاعات وفي جميع الظروف على كافة الأطراف الفاعلة دون تمييز.

منظمة التعاون الإسلامي وسفير مصر بدبلن: انتهاكات إسرائيل فاقت الحد

وعبر " فاراد كار " عن التقدير الكبير للدور المصري من أجل حلحلة الأزمة بما في ذلك خروج المحتجزين الأجانب من غزة، وكذلك خروج أعداد من المواطنين الأيرلنديين ذوي الأصول الفلسطينية وعائلاتهم بالفعل من غزة ووصولهم إلى أيرلندا في عطلة نهاية الاسبوع الماضي.

وأشاد بالجهود المصرية من أجل تحقيق الهدن الإنسانية والوقف الفوري لإطلاق النار، مبرزاً عملية التنسيق الجارية بين البلدين ولقائه بالسيد وزير الخارجية سامح شكري في مؤتمر باريس الإنساني حول غزة يوم ٩ نوفمبر الماضي.

