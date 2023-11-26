بهاء سلطان يلتقي بجمهوره في دبي لأول مرة.. تفاصيل وموعد الحفل

يستعد المطرب بهاء سلطان لإحياء حفلًا غنائيًا يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر على مسرح "ذا أجندا"، في مدينة دبي للإعلام.

تفاصيل حفل بهاء سلطان المقبل في دبي

وتتيح شركة "إنفينيتي زاد" المنظمة للحفل لعشاق بهاء سلطان لقاءه في حفل موسيقي ضخم ولأول مرة، كما سيحظوا بفرصة رؤيته على المسرح يغني أحدث أغانيه التي لاقت رواجاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة.

تفاصيل حفل بهاء سلطان المقبل في دبي

ومن المقرر أن يقدم بهاء سلطان مجموعة من أغانيه المميزة خلال الحفل أبرزها أغاني ألبومه الأخير "دادينا" الذي حقق أرقاماً قياسية في المبيعات في منطقة الخليج، إلى جانب أغانيه القديمة التي ساهمت في شهرته الكبيرة في أنحاء العالم العربي.

أغنية “دادينا” لبهاء سلطان تتخطى 3 مليون مشاهدة عبر يوتيوب

وكانت أغنية "دادينا" للمطرب بهاء سلطان، قد حققت نجاحًا كبيرًا على مدار الأيام الماضية، منذ طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتخطت أغنية "دادينا" 3 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب"، خلال أسبوعين فقط منذ طرحها، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى أحمد عادل، وميكس ماهر صلاح، وماستر جلال حمداوى.