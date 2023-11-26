رانيا يوسف تكشف لأول مرة أسرار تعرضها للتحرش|مفاجأة عن أمها: كنت بشحت اهتمامها

أثارت الفنانة رانيا يوسف موجة جدل واسعة خلال الساعات الأخيرة بتصريحاتها الجريئة التي أفصحت عنها خلال لقائها التايفزيوني ببرنامج "كتاب الشهرة" المُذاع عبر قناة "الجديد" الفضائية، حول أسرار معاناتها خلال فترة المراهقة، وطبيعة علاقتها بوالدتها.

رانيا يوسف تكشف كواليس تعرضها للتحرش

كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن تعرضها للتحرش وهي بعمر 18 عامًا، من شخص تعرفه ولكنه ليس قريب منها، مشيرة إلى أن الخطأ بأكمله يقع على المتحرش لأنه شخص مريض ويستغل الأطفال والسيدات.

رانيا يوسف

وتابعت رانيا: "ونسبة الإغراء مالهاش دخل، اللي بيتحرش ده حد مريض، لأنه بيستغل الأطفال والستات وكمان الرجالة، يبقى أكيد حد مش سوي".

رانيا يوسف تتحدث عن طبيعة علاقتها بوالدتها وسبب ابتعادهما

وتحدثت رانيا عن طبيعة علاقتها بوالدتها، لافتة أنها دائمًا مضطربة بسبب انشغال والدتها الدائم نظرًا لظروف عملها، مضيفة: "ذكرياتي مع والدي أكتر لأن والدتي كانت مضيفة جوية ومكنتش موجودة في طفولتي".

رانيا يوسف من برنامج كتاب الشهرة

وتابعت: "لما بدأت أكبر بقى والدي هو اللي مش موجود ووالدتي اللي موجودة"، لافتة أنها لم تكن قاسية بطبعها ولكنها عملية طوال الوقت.

وأردفت: "لغاية انهاردة الاختلاف والفجوة بيني وبين أمي بتزيد، وفي مرحلة في حياتي كنت بشحت منها الاهتمام، وهي فيها عيب خطير إنها بتيجي على الغلطة اللي عملتها وتضغط".

رانيا يوسف

واختتمت يوسف تصريحاتها عن والدتها قائلة: "بتبقى عايزة تعلمني ولكن بطريقة قاسية شوية، وقبل جوازي من أبو ولادي اختلفت أنا وهي بسبب إني كنت عايزة أعمل بيت وهي بتقولي لأ مش مهم ومش مهم تخلفي".

في الوقت نفسه، أكدت رانيا يوسف، أن عائلتها دائمًا فخورين بها، ولم يتعارضوا معها في أي من الأعمال الفنية التي قدمتها على مدار مسيرتها الفنية.

رانيا يوسف

وأضافت: "أهلي دايمًا فخورين بيا وأخويا دايمًا فخور بيا، ولكن يمكن بيتضايق من تعليقات الجمهور اللي منتشرة على السوشيال ميديا".

آخر أعمال رانيا يوسف

على صعيد آخر، كانت آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف دورها في مسلسل "عالم تاني"، وشاركها بطولته النجوم نضال الشافعي، وفريال يوسف، وسميرة صدقي، ومروة عبد المنعم، وتميم عبده، وأيمن عزب، وفراس سعيد وهو من إخراج عبد العزيز حشاد وتأليف إسلام يوسف.