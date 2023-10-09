بعد تبرأ ابنته منه.. محمد مختار يتجرأ على رانيا يوسف بتصريحات صادمة: بتستغلها

فتح المنتج محمد مختار النار على طليقته النجمة رانيا يوسف، ردًا على تصريحات ابنتهما الأخيرة التي تبرأت فيها من أبوته وصرحت بأنها لن تنتظر من والدها شيئًا ولا تريد أي مساعدة منه، مشيرًا إلى أن والدتها هي السبب في الحالة التي وصلت اليها ابنتهما نانسي، ومشاعر الكره التي تشعر بها تجاهه.

محمد مختار يوبخ رانيا يوسف بسبب تبرأ ابنتهما نانسي منه

صرح محمد مختار بأن رانيا يوسف هي السبب في القطيعة التي حدثت بينه وبين ابنته نانسي، لافتًا أنها هي من تُحرضها على ارتكاب الأفعال التي تثير اشمئزازه، حيث قال: "أنا بلوم على والدتها في حاجة إن لو في حاجة مش متفقين عليها، متستعملش نانسي في حاجة زي كده".

محمد مختار ورانيا يوسف وابنتيهما

محمد مختار عن حياته العاطفية بعد طلاقه من رانيا يوسف: أنا راجل مرتبط وسعيد في حياتي جدًا ودلوقتي أحلى سنين عمري

وأضاف طليق رانيا يوسف: "دي تاني مرة نانسي بتغلط في حاجات زي ما لبستها فستان عليه مشاكل في مهرجانات، ودي حاجات مش لطيفة"، متابعًا: "أنا منفصل عن رانيا يوسف بقالي 14 سنة وبعيد عنها كل البُعد، أنا راجل مرتبط وسعيد في حياتي جدًا ودلوقتي أحلى سنين عمري".

محمد مختار عن رانيا يوسف: هي لسة مش نجمة صف أول ده موضوع كبير أوي زي منى زكي وياسمين عبد العزيز

وتطرق محمد مختار للتعليق عن تصريحات طليقته رانيا يوسف التي أشارت خلالها بأنها أصبحت واحدة من نجمات الصف الأول بعدما انفصلت عنه، قائلًا: "من حقها تقول أي حاجة، ويارب تبقى من نجوم الصف الأول أنا أتمنى، ولكن هي لسة مش نجمة صف أول، ده موضوع كبير أوي زي منى زكي وياسمين عبد العزيز وهند صبري، ربنا يوفقها وتبقى من نجوم صف أول".

رانيا يوسف ومحمد مختار

ابنة رانيا يوسف تتبرأ من والدها محمد مختار: أنا كنانسي مش عايزة منه أي حاجة

وكانت نانسي ابنة الفنانة رانيا يوسف قد هاجمت والدها المنتج محمد مختار، خلال تصريحات تلفزيونية قائلة: "أنا مش عايزة من محمد مختار حاجة، مش عايزين منه أي حاجة، حتى لو فيلم أو مهرجان أو أي حاجة، أنا كنانسي مش عايزة منه أي حاجة"، لتؤكد والدتها على كلامها مشيرة إلى أنها تشعر بالندم على زواجها منه، حيث قالت: "ندمت وزعلت إني اتجوزت من محمد مختار، والحمد لله بعد ما اتطلقت منه بقيت نمبر وان ومن نجمات الصف الأول، والحسنة الوحيدة اللي طلعت بيها منه هي بناتي".