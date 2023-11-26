التأمينات تحدد 4 أسباب تمنع الأبناء من صرف معاش والدهم المتوفى

تسعى الدولة الى توفير كافة سبل الدعم والمساعدة للفئات الأولى من المواطنين بالرعاية، لتوفير مقومات الحياة، وتلبية الاحتياجات الأساسية، حيث هناك عدد من الأفراد يمكنهم الاستفادة والاستحقاق في صرف المعاشات عن الشخص المتوفي ، يعد ملف المعشات من أهم الملفات التي تهتم بها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عطفًا على الأرملة، الإخوة والأخوات، وهذا كله بشرط، توافر الشروط المنصوص عليها.

وتستعرض الوفد في السطور التالية، الأسباب التي تمنع الأبناء من استحقاق معاش والدهم، وفقا لما أوضحته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر موقعها الرسمي.



حالات تمنع الابناء من صرف معاش والدهم

1- إذا بلغ سن 21 عامًا ولم يكن طالبا بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس، ويعمل لدى الغير ويزاول مهنة.



2- إذا حصل على مؤهل نهائي لا يتجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس ولكنه التحق بعمل ولم يزاول مهنة، أو بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.



3- إذا لم يكن الابن عاجزا عن الكسب أو في حالة أنه لم يتم إثبات ذلك يثبت العجز بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.​



4- إذا كانت الابنة متزوجة وغير مطلقة أو أرملة لا يمكن لها صرف معاش والدها المتوفى.