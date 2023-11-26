تضامن الدقهلية يطلق برنامج "وعي" لرفع كفاءة الرائدات الاجتماعيات

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية برنامج "وعى" التدريبي للتنمية المجتمعية لرفع كفاءة الرائدات الاجتماعيات بحضور الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية وذلك في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق بين برنامج وعى للتنمية الاجتماعية والادارة العامة لشئون المرأة.

محاور البرنامج…

وقد تضمن البرنامج تدريب الرائدات الاجتماعيات على مستوى المحافظة لرفع كفاءتهن وتعريفهن بمحاور برنامج وعى المختلفة وذلك من خلال تقسيم الرائدات الى مجموعات قوامها 30 رائدة ، وخلال هذا الاسبوع سيتم تدريب مجموعتين من الرائدات بإجمالي 60 رائدة بقاعات مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

افتتاح التدريب..

وقد افتتح التدريب الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية وبحضور مدير الادارة العامة للرصد والمدرب ببرنامج وعى وبحضور فريق عمل ادارة شئون المرأة بالمديرية وقام بالتدريب في اليوم الأول بدرين السيد، أميرة فوزى، نجلاء موافى.

حملة "مصر أمانة"…

يذكر أن مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية أقامت أمس بقرية ميت الخولي مركز منية النصر فاعليات حملة "مصر أمانة" بمشاركة الرائدات الاجتماعيات بحضور مديري الإدارات الاجتماعية بمنية النصر ودكرنس والجمالية وبني عبيد وميت سلسيل والمستشار زاهر مصطفي زاهر رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالدقهلية وعدد من الشخصيات وممثلي العمل الأهلي بمركز منية النصر .

وكيل وزارة التضامن افتتح البرنامج التدريبي