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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تأجيل مُحاكمة المُتهمين في "خلية الشروق"

محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة

أجلت  الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار وجدى عبدالمنعم مُحاكمة 57 متهماً بالانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة في قضية "خلية الشروق"، لجلسة 21 يناير للمرافعة.

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وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة لهم أيضًا، تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

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