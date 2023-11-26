تدريب طلاب المدرسة الفندقية بالزقازيق على تخطيط البرنامج السياحى

قامت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية بالإشتراك مع مديرية التربية والتعليم بالشرقية وإدارة الوعى الأثري بالمنطقة الأثرية بتل بسطا، بتنظيم تدريب عملي لعدد 25 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى بالمدرسة الفندقية بالزقازيق على تخطيط البرنامج السياحي، وذلك بالمنطقة الأثرية بمتحف تل بسطا بمدينة الزقازيق.

وأوضحت الدكتورة رشا حسن مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية، أن برنامج التدريب العملى لطلبة المدرسة الفندقية يهدف لتنمية مهارات الطلاب لتخطيط البرامج السياحية، وتقييم المواقع السياحية، وطرحها بالأسواق السياحية.

ولفتت إلى أن التدريب العملى يأتي ضمن برنامج تأهيل المجتمع المحلي للمواقع الواعدة، مثل المواقع الأثرية والقرى ذات الإنتاج الحرفي المتميز، مثل قرى "القراموص بمركز أبو كبير، والمشهدي وميت زافر بمركز الزقازيق".

وعلى هامش البرنامج قامت إدارة الوعى الأثري بالمنطقة الأثرية بتل بسطا، بتنظيم جولة للطلاب المستفدين من البرنامج بالمنطقة الأثرية، ومتحف تل بسطا، ليتعرفوا على تاريخ المنطقة.