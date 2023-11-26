فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي يصر على عدم تشغيل المستشفيات وقطع الوقود عنها

قال مدير وزارة الصحة في غزة، إننا نسابق الزمن لإعادة تشغيل مركز نورة الكعبي لعلاج مرضى الكلى في شمال قطاع غزة.

وأعلن مدير وزارة الصحة، عن وصول كميات بسيطة من المساعدات الإنسانية والوقود في شمال غزة، مطالبا بتوفير المزيد ونقل 80 مصابا في مستشفى كمال عدوان عبر سيارات الإسعاف للجنوب بسبب سوء حالتهم الصحية.

وأضاف مدير الصحة، أنه يجب إعادة تشغيل مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي والسماح برجوع الأطباء لمشافي الشمال، موضحا أن الاحتلال يصر على عدم تشغيل مشافي الشمال وقطع الوقود عنها من أجل فرض خطة التهجير المرفوضة، مشيرا إلى أن الاحتلال أقام نقطة أمنية في شارع صلاح الدين لمنع الأهالي من العودة لمنازلهم في الشمال.

ودخلت الهدنة المؤقتة التي تم الاتفاق عليها بين حركة حماس وإسرائيل لمدة أربعة أيام، يومها الثالث وسط دعوات بتمديدها أياما إضافية قبل يوم من انتهاءها.

ويُرتقب اليوم الأحد إطلاق سراح مزيد من الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين بعد نجاح الإفراج عن دفعتين الجمعة والسبت.

تزامنا مع ذلك، تواصل شاحنات المساعدات الإنسانية دخول قطاع غزة المحاصر والمدمر بعد أكثر من شهر ونصف من القصف الإسرائيلي المكثف رداً على الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس على بلدات في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.

وسلّمت حركة حماس يومي الجمعة والسبت، 26 رهينة إسرائيلية يحمل بعضهم جنسية أخرى للجنة الدولية للصليب الأحمر، بينما أطلقت إسرائيل سراح 78 معتقلا فلسطينيا.

كما أطلقت حماس على مدى اليومين سراح 15 من الأجانب غير الإسرائيليين، في إجراء لم يكن مدرجاً في الاتفاق.

وتنفيذاً لبنود الاتفاق، دخلت 268 شاحنة محمّلة بالمساعدات الى غزة السبت، حملت 61 منها مياه ومواد غذائية وطبية إلى شمال قطاع غزة وفق ما أفادت الأمم المتحدة، التي دعت بدورها إلى تمديد الهدنة للسماح بتدفق المزيد من المساعدات للقطاع.