الاحتلال الإسرائيلي يصيب 7 فلسطينيين عادوا لتفقد منازلهم وممتلكاتهم شمال غزة

أصيب، اليوم الأحد، سبعة فلسطينيون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط مستشفيي القدس و"الإندونيسي"، في قطاع غزة.

وقال شهود عيان من سكان القطاع إن قوات الاحتلال أطلقت النار على مجموعة من الأشخاص كانوا يتفقدون منازلهم في محيط المستشفى الإندونيسي في بلدة "بيت لاهيا" شمال القطاع، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم.

وأضافوا أن قناصة الاحتلال استهدفوا أيضًا عددًا آخر من الأشخاص أثناء تفقدهم منازلهم وممتلكاتهم في محيط مستشفى "القدس" في تل الهوا غرب مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم.

وحذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بداية الهدنة، سكان وسط وشمال قطاع غزة الذين نزحوا إلى جنوب القطاع من العودة إلى مناطق الشمال والوسط التي لحق بها دمار واسع.

واستهدفت قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين في اليوم الأول من الهدنة الإنسانية، أثناء محاولتهم العودة من جنوب القطاع إلى شماله، ما أدى إلى استشهاد اثنين منهم، وإصابة آخرين.

يشار إلى أن الهدنة الإنسانية "في قطاع غزة، دخلت حيز التنفيذ، في الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة الماضي، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي على القطاع المحاصر، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف شخص، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف مصاب.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.

الأمم المتحدة تشيد بجهود جمعيتي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني في إيصال المساعدات:

أشاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بجهود جمعيتي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني في إيصال المساعدات، مؤكداً أنه بدون هذه الجهود ما كان يمكن تنفيذ أي من عمليات إيصال المساعدات، مشيراً إلى أنه تم إيصال 61 شاحنة مساعدات إلى شمال غزة يوم أمس، وهو أكبر عدد من شاحنات المساعدات منذ 7 أكتوبر.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد مكتب الأمم المتحدة أنه كلما طال أمد الهدنة تمكنت وكالات الإغاثة الإنسانية من إرسال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، مرحبًا بالإفراج عن مزيد من الرهائن، مجددًا الدعوة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وأنه يأمل أن يجلب إطلاق سراح مزيد من المعتقلين الفلسطينيين الطمأنينة لعائلاتهم وأحبائهم.

وأوضح المكتب الأممي أن المساعدات تضمنت مواد غذائية وماءً وإمدادات طبية طارئة، وأنه تم تسليم 11 سيارة إسعاف و3 حافلات وسرير طبي إلى مستشفى الشفاء للمساعدة في عمليات الإخلاء، كما تم إدخال 129 ألف لتر من الوقود إلى غزة.