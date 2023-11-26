القبض على ممرضة وصاحب محل هاربين من 51 حكمًا قضائيًا بالبحيرة

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة، من القبض على ممرضة محكوم عليها فى (24 حكم "مُستأنف، جزئى".. بإجمالى مدة حبس 44 سنة وكفالة مالية).

كما تمكنت الجهود من القبض على مالك محل محكوم عليه فى (37 حكم "مُستأنف، جزئى".. بإجمالى مدة حبس 32 سنة وكفالة مالية).

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.



يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.









