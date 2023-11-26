محمد صلاح يدعم معتمد جمال قبل مواجهة أبو سليم الليبي

قدم محمد صلاح، لاعب الزمالك السابق الدعم للمدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي معتمد جمال، بعد الأنباء التي ترددت حول بحث إدارة القلعة البيضاء عن التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة.

وكان معتمد جمال قد نجح في قيادة الزمالك لعبور عقبة بيراميدز في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، ليصعد للمباراة النهائية، حيث سيواجه الأهلي.

وأكد محمد صلاح على رغبته القوية في استمرار معتمد جلال على رأس القيادة الفنية للزمالك خلال الفترة المقبلة، حيث تسائل عن مصير أزمة القيد.

وتابع صلاح: "في حالة تم فتح القيد فما المشكلة في استمرار معتمد جمال في منصبه كمدير فني؟".

وأكمل: "هذه المرحلة المهم أن تفوز، فنحن رأينا الروح التي ظهرت على اللاعبين خلال لقاء بيراميدز".

وأضاف: "هي المرحلة تعد انتقالية ويجب أن يساعده اللاعبون والإدارة، شريطة أن يستمر معتمد جمال في قيادة الفريق هو تحقيق الفوز".

وأردف: "السوشيال ميديا هي التي تقيل وتعين مدربين، يُقال إن الأندية الكبيرة تحتاج إلى مدربين أجانب، وهذا أمر غير صحيح".

وتابع: "دعونا نجرب المصري ونقف بجانبه، أنت تمنح نفس الفرص للأجنبي وتصبر عليه عند الخسارة، لماذا لا نفعل ذلك مع المدرب المصري".

وأتم مدرب الزمالك السابق تصريحاته: "في حالة تم فتح باب القيد في يناير سيتعاقد الزمالك مع لاعبين جدد، وسيفكر في حصد البطولات ويمكن أن يتعاقد مع مدرب أجنبي لمدة موسم ونصف، وتتم مطالبتهم بحصد البطولات".