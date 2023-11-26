الصحة العالمية: مصر من الدول الرائدة في التغطية الصحية الشاملة

أشادت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بالتجربة المصرية في التغطية الصحية الشاملة، مؤكدة أنها من الدول الرائدة والكبيرة في هذا المجال، وثاني أكبر دولة في إقليم شرق المتوسط، وأكبر دولة عربية وبها أكثر من 105 ملايين نسمة بجانب اللاجئين المهاجرين.

وأضافت خلال كلمتها في “الملتقي السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية”، أن مصر بيّنت كيفية التنفيذ المدروس والممنهج بناءً على الأدلة والاستشهاد بالبيانات، وبتعزيز الشراكات مع جميع الجهات، مثل منظمة الصحة العالمية، والدول الأخرى ما بين دول إقليمية وعالمية.

وأكدت أن مصر تحرص على حقوق الإنسان في الحصول على الرعاية الصحية الآمنة، مشيدةً بالتجربة المصرية في الرعاية الصحية والتغطية الصحية الشاملة، مشيرةً إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية حصلت على عدة جوائز دولية.

وتابع: "مبروك لمصر نجاحاتها فهي تعمل على تحسين المنظومة، ونشكر الجميع على الترابط بين كل عناصر الخدمة الصحية".

إطلاق الملتقى الدولي السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية:

ألطقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، الملتقى الدولي السنوي الرابع للهيئة، تحت شعار "مستقبل الرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة: من الإصلاح إلى التميز"، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وبمشاركة عدد من السادة الوزراء والمحافظين وسفراء بعض الدول وشركاء نجاح المنظومة من الوزارات والهيئات وأجهزة الدولة كافة، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات البارزة والمستثمرين في القطاع الصحي على الصعيدين المحلي والدولي، وكذلك عددًا من رؤساء هيئات الصحة بعدد من الدول العربية والأجنبية.