فادي كامل: Gurow سوبر آب في مجال الذهب

قال فادي كامل الرئيس التنفيذي لشركة ذهب مصر، إن الشراكة مع شركة آراب فاينانس لتكنولوجيا المعلومات، بمثابة خطوة مهمة واستراتيجية في مسار طويل من التطوير بين الشركتين.

تابع كامل أن شركة ذهب مصر بالتعاون مع GuROW ستقدم بيانات وتقارير مفصلة عن الذهب وتحركاته اللحظية لمساعدة المستثمرين في اتخاذ قرارات دقيقة وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المالية في هذه السوق الإستثمارية في الفترة القادمة.

أشار إلى ذهب مصر تهدف إلى انتشارها على كل تطبيقات الشمول المالي والدفع الإلكتروني، موضحا أن GuROW سوبر آب متخصص في حلول الدفع.

وقد أطلقت شركة اراب فاينانس لتكنولوجيا المعلومات النسخة الأولى من تطبيق Gurow الذي سيجذب صغار المستثمرين وأصحاب ريادة الأعمال، بالتعاون مع شركة أوبتفوليو وشركة ذهب مصر وايه اف لتداول الأوراق المالية