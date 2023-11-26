استشهاد 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن سبعة فلسطينيين استشهدوا بالرصاص على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس وجنين في وقت مبكر اليوم الأحد.

من ناحية أخرى، أكدت حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم تسليم المجموعة الثانية من الأسرى لدى حركة حماس إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما تم إطلاق سراح 39 فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية في وقت لاحق وذلك في ثاني أيام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

قال رئيس بلدية غزة، إن المعاناة ما زالت على أشدها في كامل القطاع نتيجة عدم استلام كميات كافية من الوقود.

وأضاف رئيس البلدية، أن الاحتلال يعرقل عملية إيصال الوقود الذي نحتاج إليه لفتح الشوارع، مطالبا بإيصال الوقود إلى القطاع اليوم وليس غدا.

وأكمل: أن هناك عدد قليل من شاحنات المساعدات وصل إلى شمال غزة، موضحا أن نحو 700 ألف شخص في مدينة غزة وشمال القطاع يحتاجون إلى الخدمات، مطالبا بإيصال المواد الغذائية والماء والوقود والكهرباء إلى القطاع.

وتابع رئيس بلدية غزة، أن هناك العديد من المواطنين الذين يحاولون الوصول إلى بيوتهم في تل الهوى يتعرضون لإطلاق النار، موضحا أن الاحتلال يمنع الناس من العودة إلى بيوتهم وتفقدها.