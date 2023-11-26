الأحد 26 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إعادة محاكمة متهم في غرفة عمليات رابعة غدًا

محكمة جنايات أمن
محكمة جنايات أمن الدولة

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة، المنعقدة غدًا الاثنين، بمجمع محاكم بدر، إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".

 

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تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عمران ومحمد نبيل.

 

وجهت النيابة للمتهم تهم «إعداد غرفة عمليات» لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

 

حبس نقاش وزميله بتهمة سرقة سيارة بالتجمع الأول


 

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس نقاش وزميله 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة سيارة فى منطقة التجمع الأول، واعترف المتهمان بارتكابهما للواقعة، وأنهما كونا تشكيلا عصابيا، لسرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تجاه (نقاشَين- مقيمان بدائرة قسم شرطة دارالسلام) لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة سيارة، حال توقفها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، عن طريق سرقة مفتاح السيارة، وأرشدا عن السيارة، وتحرر المحضر اللازم، لتقرر النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.


 

من ناحية أخرى، أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، بحبس المتهم بتهديد سيدة بإفشاء أمور حياتها الشخصية بغير رضاها، عبر نشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالمعصرة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

 

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على المتهم بتهديد سيدة بإفشاء أمور حياتها الشخصية بغير رضاها، عبر نشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، نظير إرسال له مزيد من الصور الشخصية لها ولأقاربها، لابتزازهم بها من خلال حساب خاص بهدف ارتكاب جرائمه.

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