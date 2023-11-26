ضبط أخصائي اجتماعي ينتحل صفة طبيب ويعالج الحروق للمواطنين بأسيوط

تمكنت الأجهزة الرقابة بمديرية الصحة باسيوط، من ضبط اخصائي اجتماعي بالتعليم انتحل صفة طبيب بشري ويمارس مهنة الطب في منزله بمنطقة ديروط الشريف بمركز ديروط لعدة سنوات ويعالج الحروق بخلطة يقوم بتركيبها ووصفها للمواطنين وذلك بعد ورود شكاوى وبلاغات تتهم هذا الشخص بانتحال الصفة.

كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بأسيوط قد تلقت بلاغا بوجود أحد الأشخاص يعمل بوظيفة اخصائي اجتماعي باحدي مدارس التربية والتعليم ينتحل صفة طبيب بشري بمنزله بمنطقة ديروط الشريف بمركز ديروط وعلى الفور قامت الدكتورة هالة عبد المعطي مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بأسيوط بتشكيل فريق عمل بالتعاون مع الإدارة الصحية بديروط ،بالتنسيق مع مركز شرطة ديروط والتوجه الي المكان الذي يعمل بها المشكو في حقه للتأكد من صحة الواقعة.

وتم عمل حجز مسبق لدى الطبيب المزيف ليقوم بالكشف علي أحد أفراد فريق إدارة العلاج الحر الذي تخفي في دور مواطن ومريض ومعه أهله وتم بالفعل فحص الحالة وعمل خلطة له وصرف العلاج اللازم وتم إلقاء القبض عليه متلبساً.

وبالفحص تبين وجود شخص يزاول مهنة الطب البشري بدون ترخيص مزاولة مهنة حيث إنه مدرس يمارس مهنة الطب في منزله منذ سنوات ويعالج الحروق بخلطه يقوم بعملها ووصفها للمواطنين ، كما تم ضبط آلات جراحية وأدوية مضادات حيوية وعبوات طبية دوائية فارغه واخري مملوئه بالخلطات والمراهم مجهولة الهوية ، ويقوم بوصفها وبيعها للمرضي وكتابة وصفات علاجية.

وفور إبلاغ الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط بالأمر، وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية دون تهاون بهذا الأمر الذي ينذر بوقوع كوارث حال لم يكن هناك رادع لهؤلاء المحتالين الذين يهددون أرواح المئات من المواطنين، وقامت إدارة العلاج الحر بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة والتي على الفور قامت بإلقاء القبض على هذا الشخص وتم تحرير محضر بالواقعة ووجهت له تهمة انتحال صفة طبيب والعمل بالطب دون تصريح مزاولة المهنة بالمخالفة لقانون 415 لسنة 1954 وإدارة منشأة طبية دون ترخيص بالمخالفة للقانون 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981 الخاص بتنظيم العمل بالمنشآت الطبية الخاصة

كما وجهت مدير إدارة العلاج الحر بأسيوط بالغلق الفوري للعيادات غير المرخصة ولا يتواجد بها أطباء حاصلين على ترخيص مزاولة مهنة، وقد تم إغلاقها احترازيا بالشمع الأحمر حرصا على حياة المواطنين.