هنا الزاهد تخرج عن صمتها بعد 10 أيام من انفصالها عن أحمد فهمي| أول تعليق بعد الطلاق

خرجت الفنانة هنا الزاهد عن صمتها، بعد مرور 10 أيام على طلاقها من النجم أحمد فهمي، لتنشر أول تعليق لها بعد الانفصال، الذي يحمل في طياته رسالة غير مباشرة حول طبيعة حياتها بعد الطلاق.

أول تعليق لهنا الزاهد بعد انفصالها عن أحمد فهمي:

شاركت هنا جمهورها منشورًا يتضمن حكمة حياتية، تقول: "الله لديه خطط كبيرة لك .. كن مؤمنًا بذلك"، وذلك من خلال خاصية القصص المصورة "ستوري" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

هنا الزاهد وأحمد فهمي

هنا الزاهد عبر إنستجرام

طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي:

كانت هنا الزاهد فاجأت الجمهور في يوم 15 نوفمبر، بإعلان طلاقها رسميًا من زوجها النجم أحمد فهمي، بعد زواج استمر ٤ سنوات، وذلك خلال منشور شاركته عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كتبت هنا الزاهد: "الحمدلله تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي

حسبما أفاد عدد من المصادر المقربة للطرفين، هنا وفهمي، تم الانفصال بينهما منذ 3 أشهر تقريبًا من دون حدوث طلاق رسمي، وذلك بسبب تأخر انتهاء إجراءات الطلاق نتيجة لانشغالهما بتصوير أعمالهما الفنية.

شهدت الأشهر الماضية توترًا شديدًا في علاقة هنا وفهمي الزوجية، حتى وصلت الخلافات بينهما إلى طريق مسدود، الأمر الذي دفع هنا لترك منزل الزوجية والاستقرار في منزل والدتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعد اتفاق الثنائي على الانفصال سرًا في هدوء.

هنا الزاهد وأحمد فهمي

سبب تأخر إعلان هنا الزاهد وأحمد فهمي خبر طلاقهما:

على صعيد آخر، تنشغل هنا الزاهد حاليًا بتصوير فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" مع الفنان هشام ماجد، كذلك تصوير مشاهدها في مسلسل "إقامة جبرية"، في نفس الوقت الذي غادر فيه أحمد فهمى البلاد من أجل العمل فى أكثر من مشروع سينمائى جديد.

وكانت انتشرت في الأيام الأخيرة أنباء عدة تفيد بطلاق النجمين هنا الزاهد وأحمد فهمي، بعدما زعمت الإعلامية نضال الأحمدية بوقوع الانفصال رسميًا من خلال منشور شاركته على الصفحة الرسمية لموقع مجلتها "الجرس" على "إنستجرام"، الأمر الذي أثار حيرة وصدمة الجمهور متسائلين عن حقيقة الأمر.

هنا الزاهد وأحمد فهمي

مستر إكس يجمع هنا الزاهد وأحمد فهمي:

اجتمع الثنائي هنا الزاهد وأحمد فهمي في فيلم "مستر إكس"، الذي خاضا به موسم أفلام عيد الأضحى الماضي لعام 2023، وحقق نجاحًا ضخمًا وإيرادات غير مسبوقة، وشاركهم بطولته النجوم محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، ومحمد أنور، وبيومي فؤاد، ومحمود حافظ، وإبراهيم فايق، ومجدي عبد الغني، وعمرو يوسف، وريم مصطفى، ومصطفى خاطر.

تدور أحداث فيلم "مستر إكس" حول رئيس عصابة يُدعى "مستر إكس" الذي يُجسده الفنان أحمد فهمي، يمتلك مؤسسة يحاول من خلالها مساعدة الرجال المظلومين في علاقاتهم الزوجية، على الطلاق من زوجاتهم.

هنا الزاهد وأحمد فهمي

آخر أعمال أحمد فهمي:

جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي مسلسل "سفاح الجيزة"، الذي عُرض أخيرًا عبر منصة شاهد الإلكترونية، وتناول القصة الحقيقية للسفاح على مدار 8 حلقات فقط، وشاركه بطولته النجوم ركين سعد، وداليا شوقي، وميمي جمال، وناهد رشدي، وسارة خليل، ولبنى ونس، وريم حجاب، وإنجي أبو السعود، ومحمد عبد العظيم، وجيهان الشماشرجي، ومازن علوان، وعمر شرقي، وصلاح عبد الله، وباسم سمرة، وهو من إخراج هادي الباجوري.