أسرار خفية وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي.. مفاجأة عن موعد الانفصال الحقيقي

فاجأت الفنانة هنا الزاهد الجمهور بإعلان طلاقها رسميًا من زوجها النجم أحمد فهمي بعد زواج استمر ٤ سنوات، وذلك خلال منشور شاركته عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي رسميًا

وكتبت هنا الزاهد: "الحمدلله تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

هنا الزاهد وأحمد فهمي

هنا الزاهد وأحمد فهمي انفصلا سرًا منذ 3 أشهر

وحسبما أفاد عدد من المصادر المقربة للطرفين هنا وفهمي، تم الانفصال بينهما منذ 3 أشهر تقريباً دون حدوث طلاق رسمي، وذلك بسبب تأخر انتهاء إجراءات الطلاق نتيجة لإنشغالهما بتصوير أعمالهما الفنية.

هنا الزاهد عبر انستجرام

أسرار طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي

وشهدت الأشهر الماضية توتر شديد في علاقة هنا وفهمي الزوجية، حتى وصلت الخلافات بينهما إلى طريق مسدود، الأمر الذي دفع هنا لترك منزل الزوجية والاستقرار في منزل والدتها خلال الثلاثة أشهر الماضية، بعد اتفاق الثنائي على الانفصال سرًا في هدوء.

سبب تأخر إعلان هنا الزاهد وأحمد فهمي خبر طلاقهما

على صعيد آخر، تنشغل هنا الزاهد حاليًا بتصوير فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" مع الفنان هشام ماجد، كذلك تصوير مشاهدها في مسلسل "إقامة جبرية"، في نفس الوقت الذي غادر فيه أحمد فهمى البلاد من أجل العمل على أكثر من مشروع سينمائى جديد.

هنا الزاهد وأحمد فهمي

قصة شائعة طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي

وكنت قد انتشرت في الساعات الأخيرة أنباء عدة تفيد بطلاق النجوم هنا الزاهد وأحمد فهمي، بعدما زعمت الإعلامية نضال الأحمدية بوقوع الإنفصال رسميًا من خلال منشور شاركته على الصفحة الرسمية لموقع مجلتها "الجرس" على "إنستجرام"، الأمر الذي أثار حيرة وصدمة الجمهور متسائلين عن حقيقة الأمر.

والدة هنا الزاهد تنفي طلاقها من أحمد فهمي

سرعان ما خرجت شيرين المنزلاوي، والدة هنا الزاهد عن صمتها لتكشف حقيقة المزاعم المتداولة بشأن طلاق ابنتها من النجم أحمد فهمي على خلفية المشاكل العائلية التي حدثت بين هنا ودانية زوجة كريم فهمي شقيق أحمد، لتنفي الأمر وتؤكد أن كل ما تم تداوله مجرد شائعات مُغرضة وعارية تمامًا من الصحة.

هنا الزاهد ووالدتها شيرين المنزلاوي

أكدت شيرين أن علاقة هنا الزاهد بزوجها أحمد فهمي جيدة ولا توجد أي مشاكل زوجية بينهما تستدعى وقوع الطلاق وكل ما يُقال مجرد "كلام فارغ"، فيما أشارت إلى أن ابنتها تنشغل في الوقت الحالي بتصوير فيلمها الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة " مع الفنان هشام ماجد.

نضال الأحمدية: انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي ولكنهما يريدان التكتم على خبر الطلاق

وصرحت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية من خلال موقع مجلتها "الجرس" بأن هنا الزاهد وأحمد فهمي انفصلا عن بعضهما البعض بعد وقوع خلافات متكررة بينهما جعلت علاقتهما تصل إلى طريق مسدود، لافتة أن الطلاق لم يقع رسميًا حتى الآن، لكنهما اتفقا على الانفصال سرًا بهدوء تام.

نضال الأحمدية عبر انستجرام

وأكدت الأحمدية أن الثنائي هنا وفهمي لازالا يتابعان بعضهما البعض عبر حساباتهما الشخصية على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، ويبدو أنهما يريدان التكتم على خبر الطلاق.

آخر أعمال أحمد فهمي

وكانت آخر أعمال أحمد فهمي مسلسل "سفاح الجيزة"، الذي عُرض مؤخرًا عبر منصة شاهد الإلكترونية، وتناول القصة الحقيقية للسفاح على مدار 8 حلقات فقط، وشاركه بطولته النجوم ركين سعد، وداليا شوقي، وميمي جمال، وناهد رشدي، وسارة خليل، ولبنى ونس، وريم حجاب، وإنجي أبو السعود، ومحمد عبد العظيم، وجيهان الشماشرجي، ومازن علوان، وعمر شرقي، وصلاح عبد الله، وباسم سمرة، وهو من إخراج هادي الباجوري.

سفاح الجيزة

مستر إكس يجمع هنا الزاهد وأحمد فهمي

واجتمع الثنائي هنا الزاهد وأحمد فهمي في فيلم "مستر إكس" الذي خاضا به موسم أفلام عيد الأضحى الماضي لعام 2023، وحقق نجاحًا ضخمًا وإيرادات غير مسبوقة، وشاركهم بطولته النجوم محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس، ومحمد أنور، وبيومي فؤاد، ومحمود حافظ، وإبراهيم فايق، ومجدي عبد الغني، وعمرو يوسف، وريم مصطفى، ومصطفى خاطر.

هنا الزاهد وأحمد فهمي من فيلم مستر إكس

وتدور أحداث فيلم "مستر إكس" حول رئيس عصابة يُدعى "مستر إكس" الذي يُجسده الفنان أحمد فهمي، يمتلك مؤسسة يحاول من خلالها مساعدة الرجال المظلومين في علاقاتهم الزوجية، على الطلاق من زوجاتهم.