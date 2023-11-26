في المشروع الثقافي بالإسكان البديل.. لقاءات حول الاستحقاقات الانتخابية ودور الأسرة في اكتشاف مواهب الأبناء

شهد مركز شباب أهالينا مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن المشروع الثقافي بالإسكان البديل، الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

بدأت الفعاليات بمحاضرة بعنوان "أهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية" أوضحت خلالها د.چيهان حسن - مدير عام ثقافة الطفل والمشرف العام على المشروع، مفهوم الانتخاب وكيفية المشاركة في العملية الانتخابية ومراحل تنفيذها، مؤكدة ضرورة مشاركة أفراد الأسرة في العملية الانتخابية كونها واجب وطني واستحقاق دستوري يتطلب مشاركة الجميع من أجل استكمال مسيرة الديموقراطية في البلاد.

وفى ضوء المناقشة أقيمت ورشة تصميم لوحات عبّر خلالها الأطفال عن عملية الاقتراع، هذا إلى جانب إعداد مجسمات، من أجل دعم فكرة الانتماء والحفاظ على الهوية المصرية.

وضمن الأنشطة المقامة بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، قدمت د. عايدة شكري- دكتوراه في الصحة النفسية، محاضرة بعنوان "دور الأسرة في اكتشاف مواهب الأبناء"، أكدت خلالها على أهمية الدعم النفسي للأبناء والتحاور معهم بشكل فعّال لتعزيز ثقتهم بأنفسهم، هذا إلى جانب اكتشاف مواهبهم والعمل على تنميتها.

واختتمت الفعاليات بعرض فني تغنى خلاله فريق كورال أطفال السلام بباقة متنوعة من الأغنيات التي تفاعل معها الحضور منها شقشق يا فجر، يا نيل، وعربية يا أرض فلسطين.

جاء ذلك بالتعاون جهاز "أهالينا"، وفرع ثقافة القاهرة، استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بشكل دوري بالإسكان البديل بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وبورسعيد.