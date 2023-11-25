تدريب 23 من كوادر الصحة بالفيوم على الإحصاء المتقدم

اختتمت ادارة التدريب فى مديرية الصحة بالفيوم، بقيادة الدكتورة اسماء شريف -مدير الادارة بالتعاون مع ادارة الابحاث الاكلينيكية بقيادة الدكتورة شيماء جبيلى -مدير الادارة تدريبا على الاحصاء المتقدم لـ 23 من مديرى الادارات والصيادلة الاكلينيكيين و التمريض المقيدين بالدراسات العلياوذلك فى اطار اهتمام وزارة الصحة والسكان بالبحث العلمى وبرعاية الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

وتم التدريب على مدى 5 ايام بقاعة الدكتور احمد عثمان بالزمالة كما تم توزيع شهادات اتمام الدورة التدريبية فى نهاية البرنامج.

وقام بالتدريب الدكتورة شيماء جبيلى -مدير الابحاث الاكلينيكية والدكتورة اسماء يونس -استاذ مساعد بقسم الصحة العامة بكلية طب- جامعة الفيوم.

تدريب اطباء الاسنان

ومن جهه اخرى قامت ادارة الاسنان فى مديرية الصحة بالفيوم بتدريب 68 من اطباء الاسنان الجدد دفعة 2021 على مدار 3 ايام بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية وذلك تحت رعاية الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم و بالتنسيق مع الادارة المركزية لطب الاسنان بوزارة الصحة والسكان وتحت اشراف الدكتورة حنان بهاء الدين - مدير ادارة طب الاسنان.

وقام بالتدريب مدرسين من كلية طب اسنان الفيوم الدكتور هيثم عمرو والدكتور محمد ابوليلة والدكتورة اميمة احمد والدكتور احمد علي حسان والدكتورة ديانا خليل.

وتناول التدريب محاضرات في مجال الاستعاضة الصناعية للأسنان و تركيبات الاسنان الخزفية وزراعة للاسنان و القشرة التجميلية للأسنان الفينيرز و اطقم الاسنان وقد حضر فى اليوم الاول للتدريب الدكتورعلاء العشيرى -نقيب اطباء الاسنان بالفيوم وقام بالتنسيق للتدريب الدكتور احمد عبد الحليم -مدير الاسنان الوقائى.

وكان الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم قد عقد سلسلة من الاجتماعات المتتالية من اجل التعرف على مديرى المستشفيات و الادارات الصحية ومتابعة سير العمل و التعرف على الاحتياجات والاستماع الى المشكلات ووضع حلول لها ,مع التأكيد على تقديم خدمة آمنة للمريض.

وأكد "العشماوى" خلال الاجتماعات ان الهدف هو خدمة المريض وانه سيقدم كل اوجه الدعم والمساندة من اجل تقديم خدمة آمنة للمريض و شدد على معاقبة المقصرين

وشدد على الاستعداد للعملية الانتخابية والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة فى الشهر القادم و تطرق الاجتماع الى استعدادات الادارات الصحية للحملة القومية لتنظيم الاسرة و التى ستبدأ الاسبوع القادم .

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