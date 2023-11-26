صحة الإسكندرية: 2 مليون مواطن استفادوا من "100 يوم صحة"

قررت الدكتورة غاد ة ندا وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية تمديد تقديم الخدمات الطبية المجانية لأكثر من 2 مليون مواطن ضمن مبادرة «100 يوم صحة» بعد تمديدها 100 يوم أخرى.

وقالت الدكتورة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن إجمالى الخدمات الصحية المقدمة فى إطار الحملة القومية خلال الـ١٥٠ يومًا الماضية بالمحافظة بلغت ٢ مليون و١٥٠ ألفا و٨٨٤ خدمة مجانية، تشمل الخدمات الوقائية (التطعيمات وخدمات صحة البيئة والأغذية) ومبادرات الصحة العامة والقوافل العلاجية وخدمات تنظيم الأسرة والثقافة الصحية والإعلام والتربية السكانية.

وأوضحت، ، أنه تم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لـ ٦٠١ ألف ١٨٢ مواطنًا، واستفاد من خدمة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (القولون- الرئة- البروستاتا- عنق الرحم) ١٤٤ ألفا و٢١٩ مواطنًا، وبلغ إجمالى التردد على القوافل العلاجية ١٢٥ ألفا ٩٨٥ مواطنًا وإجمالى المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة ٢٥٦ ألفا و٧٥٩ سيدة، وخلال الحملة تم تقديم خدمات التطعيم لعدد ٣٦٠ ألفا ٥٥٨ طفلًا، كما تم المرور على عدد ٥٣١٣ منشأة غذائية وسحب عينات من الأغذية والمشروبات لتحليلها فى معامل الوزارة.

وشاركت الحملة فى إقامة فعاليات توعوية وترفيهية ورياضية بالمحافظة لنشر الوعى الصحى والتوعية بالخدمات المقدمة من خلال الحملة القومية ١٠٠ يوم صحة وكذلك جذب المترددين للمشاركة فى المبادرات الرئاسية للصحة العامة (١٠٠ مليون صحة)، موضحة أن حملة ١٠٠ يوم صحة تستهدف تكثيف جميع الخدمات الصحية العلاجية والوقائية بجميع المقرات الثابتة بالإضافة للفرق المتنقلة المنتشرة فى كافة أحياء المحافظة.