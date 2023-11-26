امتلاك حيوان أليف يقلل فرص الإصابة بالخرف

كشفت دراسة علمية حديثة أن امتلاك حيوان أليف بمنزلك يعزز من إبطاء معدل التدهور المعرفي، الذي يتزامن مع التقدم في السن، خاصة إذا كنت تمتلك كلبًا.

فوائد تريبة حيوان أليف بالمنزل

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يعاني الجميع من انخفاض في القدرات العقلية مثل التعلم والتفكير وحل المشكلات والذاكرة والتفكير مع التقدم في السن، حتى لو لم يكونوا مصابين بالخرف، لكن البعض قادر على الحفاظ على قدرات معرفية جيدة في سن أكبر - وشرع الباحثون في اكتشاف علاقة القرات المعرفية الجيدة في الكبر مع امتلاك حيوانات أليفة بالمنزل.

وفحص فريق، من جامعة ميريلاند في الولايات المتحدة، بيانات 637 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 51 و101 عامًا، كان ما يقرب من ثلثهم يمتلكون حيوانات أليفة، حيث يمتلك 11% قططًا و13% يمتلكون كلابًا.

وكشف التحليل أنه على مدى عقد من الزمن، انخفضت الوظيفة الإدراكية لدى جميع المشاركين مع تقدمهم في السن، لكن هذا الانخفاض كان أبطأ لدى أولئك الذين يمتلكون قططًا أو كلابًا مقارنة بمن لا يملكون حيوانات أليفة.

ورصد الباحثون أن أصحاب الكلاب الذين اعتادوا على المشي يوميا أو أسبوعيا برفقة حيواناتهم كانوا أقل تدهورًا إدراكيًا من أصحاب الكلاب الذين لم يمارسوا المشي برفقة حيواناتهم الأليفة.

وقال المؤلفون في مجلة Scientific Reports: "توفر الدراسة الحالية دليلاً طوليًا مهمًا لمساهمة الحيوانات الأليفة في الحفاظ على الوظيفة الإدراكية لدى كبار السن الأصحاء بشكل عام"، "لقد عانى أصحاب الحيوانات الأليفة من كبار السن من انخفاض أقل في الوظيفة الإدراكية مع تقدمهم في السن، بعد النظر عن سجلهم الصحي السابق.

وأضاف الباحثون: "تدهورت الذاكرة، والوظيفة التنفيذية، ووظيفة اللغة، والسرعة الحركية النفسية، وسرعة المعالجة على مدى أقل من 10 سنوات بين أصحاب الحيوانات الأليفة مقارنة بغير المالكين، وبين أصحاب الكلاب مقارنة بغير المالكين،"لقد عانى أصحاب القطط من تدهور أقل في الذاكرة ووظيفة اللغة، كما ارتبط المشي مع الكلاب بتدهور أبطأ في الوظيفة الإدراكية.

وأظهرت الدراسات السابقة أن الحيوانات الأليفة يمكن أن توفر الدعم الاجتماعي، وأن التفاعل معها يمكن أن يخفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، وقال الباحثون إن التفسيرات الأخرى قد تكون أن أصحاب الحيوانات الأليفة أقل توتراً وأكثر استرخاءً ولديهم تركيز خارجي على الاهتمام.

وأضافوا أن امتلاك الكلاب يمكن أن يؤدي أيضا إلى زيادة النشاط البدني من خلال حاجتها إلى الخروج لممارسة التمارين الرياضية اليومية، وهو ما يعرف بفوائده الصحية.