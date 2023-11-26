الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الدقيق صباح اليوم الأحد عند تاجر الجملة والأسواق

الدقيق
الدقيق

شهدت أسعار الدقيق خلال تعاملات اليوم الأحد، استقرارًا، إذ يتزايد البحث بشكل كبير بين المصريين وبشكل دائم، وثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليصل سعر الطن إلى نحو 14,750 جنيه، وسجل سعر الردة "محلي"  للطن إلى نحو 10,300 جنيهًا.

 

ومن المعروف أن هناك عددا كبيرا من المواطنين يهتمون بشكل مكثف للتعرف على أسعار الدقيق اليوم، ولهذا ننشر لكم آخر تحديث شهدته أسعار الدقيق.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدقيق خلال تعاملات اليوم الأحد في الأسواق ولدى التاجر، إذ إن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين حريصون على معرفة كل ما يخص أسعار الدقيق، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

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سعر الدقيق اليوم الاحد في الاسواق وعند التاجر

الدقيق

الدقيق بروتين 27

استقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى 14,950 جنيه للطن.

 

الدقيق بروتين 24

وثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليصل سعر الطن إلى 14,750 جنيه.

 

سعر الردة للتاجر في السوق المحلي

وشهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، استقرارًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 10,300 جنيهًا.

 

ويعتبر الدقيق من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

 

ومن المعروف لدى الجميع أن مصر تعد من أوائل الدول التي تستخدام القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن

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