رفع 777 حالة إشغال طريق مخالف بالبحيرة

نظمت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة ، حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين.

وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق، والتي أسفرت الحملات عن رفع 777 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع، مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 682 حالة بدمنهور، 19حالة برشيد و76 حالة بأبو حمص وتحرير 55 محضر اشغال .

تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.