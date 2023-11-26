افتتاح المعرض الخيري السنوي بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم

افتتح الدكتور عرفه صبري حسن نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث "المعرض الخيري السنوي" الذي نظمته وحدة الإرشاد الأكاديمي بكلية الخدمة الاجتماعية، تحت إشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبحضور الدكتور أحمد حسني عميد الكلية، والدكتورة نجلاء رجب العيسوي مدير وحدة الارشاد الأكاديمي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك اليوم الأحد بالكلية.

أعرب الدكتور عرفة صبري حسن عن سعادته بالمعرض، والذى يعد صورة من صور نشر ثقافة التكافل الاجتماعي ودعم الطلاب في المجتمع الجامعي، موجهًا الشكر لكل من أسهم في التنظيم.

وأشار الدكتور أحمد حسني إلى أن المعرض يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية التي تتبناها الكلية، والتي تشمل تنظيم مثل هذه المعارض سنوياً لتقديم منتجات بجودة عالية وأسعار رمزية للطلاب.

يذكر أن المعرض يشمل عددًا من الملابس الجاهزة الشتوية الجديدة بأسعار رمزية، وقد شهد إقبالاً من الطلبة والطالبات.

انزل شارك

ومن جهة أخرى نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة فى جامعة الفيوم ندوة بعنوان "صوتك مستقبلك؛ انزل شارك". تحت الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور الدكتورة صفاء أحمد محمد عميد الكلية، والدكتور محمد بخيت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، واستضافت خلالها محمد هاشم مدير مركز النيل للاعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات.

وحضر الندوة عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية.

أشارت الدكتورة صفاء أحمد أن تنظيم الندوة يأتي انطلاقًا من دور الجامعة في رفع الوعي التثقيفي للطالبات وتعريفهم بدورهم المجتمعي والسياسي لخلق جيل أكثر وعياً وعلماً بواجبه الوطني، ومشاركاً في التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأكد الدكتور محمد بخيت أن حب الوطن ودعمه واجب على كل مواطن في كافة مناحي الحياة سياسياً وثقافياً ليكون فرداً فاعلاً في خطوات التغيير للأفضل لرفعة الوطن بين الأمم.

وأوضح محمد هاشم أن تنظيم هذه الندوات يحمل العديد من الرسائل للشباب حرصاً من الدولة على تعزيز دور الشباب في المشاركة بالانتخابات الرئاسية القادمة والتصويت بحرية، والاختيار من بين ٤ مرشحين تم قبول ترشحهم وفق معايير محددة ينص عليها الدستور وتشرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف أن نسبة الشباب تتخطي ٦٠٪ من المجتمع المصري، وهم الفئة الأكثر تاثيرًا فى المجتمع وعليهم يقع العبء الأكبر فى صناعة القرار والمستقبل.

مؤكدًا على ضرورة عدم الانسياق وراء أحد فى تكوين رأى أو فكر عن قضية معينة دون البحث عن المعلومة والخبر الصحيح من مصادره الرسمية نظراً لانتشار العديد من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

موجهًا أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي لبناء وطن قوي خاصة خلال هذه الفترة التي تشمل العديد من الصراعات الاقليمية، لذا علينا العمل على إعطاء صورة جيدة للعالم عن مصر وشعبها.

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