السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مسئول روسي: كييف تبحث عن طرق للخروج من مأزق المواجهة مع موسكو

كييف
كييف

 قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس (الدوما) الروسي ليونيد سلوتسكي، إن نظام كييف بدأ يبحث عن طريق للخروج من مأزق المواجهة مع بلاده.
وأضاف سلوتسكي حسبما أفادت قناة روسيا اليوم، اليوم السبت أنه "من الواضح أن النظام في كييف يبحث عن طريق للهروب، ولم يفت الأوان بعد للعودة إلى مسار التفاوض، والجانب الروسي أكد أكثر من مرة أنه مستعد لذلك، ولكن تبين أن كل الجهود التي أظهرها الجانب الأوكراني كانت مجرد خداع ومراوغة لكسب الوقت".

وأشار إلى أن روسيا سحبت قواتها جزئيا عن محوري كييف وتشرنيجوف بعد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام مع كييف، ولكن نظام كييف ورعاته الغربيون دبروا استفزاز بوتشا وأعلنوا أنهم سيقاتلون حتى هزيمة روسيا".

 

 

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