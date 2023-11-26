اتحاد الكرة يكشف دور فينجادا وفيتوريا في حل أزمة قيد الزمالك

يواصل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بحثه عن حل أزمة قيد الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وذلك لإبرام صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتواصلت إدارة الفارس الأبيض بقيادة حسين لبيب مع نظيرتها سبورتنج لشبونة، وذلك للوصول لحل في هذه الأزمة، من خلال الموافقة على تقسيط الغرامة، والتي وصلت لمليون ونصف المليون دولار، بعدما كانت 650 ألف دولار، بسبب عودة شيكابالا.

وترفض إدارة سبورتنج لشبونة أي حلول خاصة بتقسيط غرامة شيكابالا، حيث تتمسك بالحصول على الأموال كاملة خلال الفترة المقبلة، من أجل التنازل عن القضية في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتحدث إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري في تصريحات تلفزيونية، حيث كشف عن دور الثنائي البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، ومواطنه نيلو فينجادا، حيث قال: "بالتأكيد وساطة من روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، ونيلو فينجادا المدير الفني السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، وأنا أتواصل كل فترة مع الأخير".

وأضاف: " كان الله في عون مجلس الإدارة، فالمبلغ الأكبر والمستحق على نادي الزمالك من أجل رفع إيقاف القيد، عند نادي سبورتينج لشبونة، والذي يُقدر بمليون ونصف المليون دولار، مبلغ كبير جدًا".

وأتم الكومي تصريحاته: "لكن السؤال هنا هل وساطة فيتوريا وفينجادا ستنجح ويحصل سبورتينج لشبونة على الغرامة على قسطين.. في حالة وحصل ذلك سيكون خير وبركة والأزمة سيتم حلها، وسيُحسب الأمر لمجلس إدارة الزمالك".