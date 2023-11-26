وائل جمعة يهاجم صلاح محسن بعد فوز الأهلي على ميدياما الغاني

انتقد وائل جمعة، مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، التصرف الذي قام به صلاح محسن، مهاجم الفريق الأحمر، وذلك خلال مباراة الفريق أمام ميدياما الغاني، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد وائل جمعة على أن الفوز الذي حققه الأهلي على البطل الغاني مهم للغاية، حيث شدد على أن تصدر المجموعة منذ البداية شيء هام.

بينما أوضح أن لقطة صلاح محسن استفوته كثيرًا، مشيرًا إلى أن الأهلي يشتكي من رأس الحربة منذ سنوات، وعندما تأتي الفرصة تفعل ذلك مع الجماهير.

وائل جمعة يعلق على تصرف صلاح محسن

علق وائل جمعة في تصريحات تلفزيونية على فوز الأهلي على ميدياما الغاني، حيث قال: "أتقدم بالتهنئة للأهلي على الانتصار، فوز مهم للغاية جعلك تبدأ في صدارة المجموعة وتغير الوضع المتكرر في السنوات الماضية".

وأضاف: "انتصار الأهلي على بطل غانا طبيعي، لكن الفرص المهدرة كثيرة للغاية، فكان من الممكن زيادة عدد الأهداف، لكن كنا نحتاج الفوز قبل الدخول في كأس العالم للأندية".

بينما تطرق مدافع الأهلي السابق ومنتخب مصر، حيث قال: "بالتأكيد، لقطة استفزتني جدًا، فنحن منذ سنوات نشتكي من مشكلة رأس الحربة، وعندما تأتي لك الفرصة تذهب وتشاور هكذا للجمهور؟".

وأتم وائل جمعة تصريحاته: "المارد الأحمر بالطبع في حاجة لرأس حربة، وأنت كل مباراة تُشارك وتهدر فرصة واثنتين، وعندما تسجل تفعل هذا، فهذه الأمور تُظهر العقلية، من المفترض أن تسجل وتستحوذ على ثقة الجمهور".