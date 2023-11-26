الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الذهب صباح اليوم الأحد في أسواق الصاغة المصرية

بوابة الوفد الإلكترونية

سعر الذهب.. واصل سعر الذهب استقراره خلال التعاملات الصباحية اليوم الاحد، بعد النشاط والارتفاع الذي شهده أمس السبت، في الأسواق المصرية وأسواق الصاغة، وسجلت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2374 جنيهًا، وبلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3165 جنيهًا. 

 

 وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية خلال مستهل التعاملات الصباحية، اليوم الأحد، في أسواق الصاغة المصرية، وتحرص بوابة الوفد على تقديم المعلومات كافة الذي ينتظرها المواطن بصورة لحظية للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة التسعيرية للمشغولات الذهبية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

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أسعار المشغولات الذهبية اليوم الاحد

الذهب

استقر سعر الذهب اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 فى مصر، وسجل آخر تحديث لعيار 21 نحو 2775 جنيهًا، كما تراجع سعر الذهب عيار 18 عند 2379 جنيهًا.

 

وسجّلت أسعار الذهب فى مصر عيار 24 سجل 3171.25 جنيه (شراء)، وسجل عيار 24 (بيع) 3120.75، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة 50 جنيهًا مصنعية على كل جرام.

 

أما الذهب عيار 21 فى مصر فسجّل 2775 جنيها (شراء)، 2720 جنيها (بيع)، مع وضع ما بين 40 و60 جنيهًا على كل جرام.

 

وسجّل عيار 18 نحو 2379.75 (شراء) وسجل عيار 18 (بيع) 2330.25، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة ما بين 35 و50 جنيهًا على كل جرام، وسجّل سعر الذهب عيار 14 نحو 2040 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 22200 جنيه.

 

سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر اليوم الأحد

ارتفع سعر الجنيه الذهب عيار21 اليوم من جديد، بالمقارنة بأسعار الذهب، ليصل سعر جنيه الذهب اليوم لـ 22200 جنيه للبيع.

 

سعر الذهب عالميًا بالدولار

استقر سعر الذهب عالميًا بالدولار عند آخر تعاملات البورصات العالمية، لتباع حاليا أونصة الذهب بـ2003 دولارات.

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