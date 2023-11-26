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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

نائبة: مبادرة منتدى شباب العالم خطوة تكاملية مع دور مصر لدفع وإحياء عملية السلام

النائبة رحاب موسى
النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن إطلاق منتدى شباب العالم مبادرة جديدة بعنوان "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، بمثابة خطوة تكاملية مع الدور المصري المحوري الذي تبذله مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدفع وإحياء عملية السلام في ظل الصراع الدائر بفلسطين.

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وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن هذه المبادرة تهدف إلى توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة هذه التحديات وتعزيز المساعى نحو تحقيق السلام العالمى، وسعيًا لترسيخ القواعد البناءة في وجدان الشباب بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولًا إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي يسعى من خلال اتصالاته ولقاءاته مع رؤساء وملوك دول العالم لوقف إطلاق النار للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء بالإضافة إلى الحفاظ على الاستقرار والأمان في منطقة الشرق الأوسط.

وتابعت النائبة رحاب موسى، أن مصر ستظل تعمل على الدعوة لترجيح صوت العقل بإرساء صوت السلام والسعى إلى وقف نهائي للتصعيد الجاري، وفتح الباب أمام استئناف عملية السلام والتفاوض علي مبدأ حل الدولتين، مع إطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة وعلى إسرائيل احترام القانون الإنساني الدولي.

يشار إلى أن أعلنت إدارة منتدى شباب العالم إطلاق مبادرة جديدة بعنوان «شباب من أجل إحياء الإنسانية». ودعا المنتدى كل نشطاء ومؤثرى العالم الحريصين على نبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا الحروب والنزاعات للمشاركة في تلك المبادرة.

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