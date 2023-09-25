منخفض جوي يضرب مصر في هذا الموعد .. تفاصيل

كشف خبراء الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لـ منخفض جوى قادم مصحوب بكتلة هوائية باردة في حرارتها، فحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، في بعض الأحيان بامتداد منخفض السودان الموسمي، الذي يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة.

وحذرت الأرصاد من تزايد فرص سقوط الأمطار خلال فصل الخريف هذا العام والتي تشكل السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

منخفض اليونان وتأثيره على مصر

فيما أشارت خرائط الطقس عن منخفض جوي آخر وأن مركز المنخفض الجوى اليونان، ينطلق يوم 26 سبتمبر المقبل، ثم يتحرك تجاه تركيا شرقا بالرطوبة العلوية مسببا أمطار في تركيا وجزر اليونان تتخطى الـ 50 ملم، وتصل أمطاره حتى شرق المتوسط لكن بشكل ضعيف لأنه خلال هذه الفترة سيضعف ويتحرك شرقا تجاه تركيا.

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية أن تأثيره يتمثل في اعتدال كبير في درجات الحرارة نهارا وليلا، وتتوافر فرص سقوط الأمطار بشكل ضعيف وخفيف على الساحل الشمالي، مؤكدين أن المنخفضات الجوية تظهر خلال الخريف وتؤدي إلى حالات عدم الاستقرار.

أهم الظواهر الجوية

وعن أهم الظواهر الجوية المتوقعة، لفتت هيئة الأرصاد الجوية، أنه هناك استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة، متابعا أن مصر تتأثر امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا ويعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة يساعد على انخفاض درجات الحرارة.

وتُجدر الإشارة إلى أن الخريف فصل انتقالي ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار، محذرة من زيادة معدلات سقوط الأمطار، أثناء تعرض البلاد لحالات عدم الاستقرار خاصة على مناطق من السواحل الشمالية، وفق بحسب توقعات التنبؤات الفصلية التابعة للهيئة، بسبب التغيرات المناخية في جميع أنحاء العالم.