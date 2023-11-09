منخفض جوي يؤثر على البلاد السبت المقبل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بمنخفض جوي السبت المقبل، ما يؤدي إلى سقوط أمطار على معظم الأنحاء.

سقوط الأمطار

من المتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار، غدًا الجمعة، على بعض المناطق من أقصى جنوب الصعيد وبعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

تتكون سحب رعدية قد يصاحبها نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.



تستمر الشبورة المائية، التي قد تكون كثيفة أحيانًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

تستمر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، وتسود أجواء مائلة للحرارة خريفية على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارا معتدلة على السواحل الشمالية حارا إلى شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

اعتبارًا من السبت المقبل، تتقدم فرص سقوط الأمطار على مناطق الداخلية، نتيجة التأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا ووجود السحب المنخفضة والمتوسطة.

تكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد، وتمتد من خفيفة إلى رعدية إلى مدن القناة والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وتستمر حتى الأحد المقبل.



تصبح الأمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا، من منتصف الأسبوع المقبل، كما تشهد البلاد مزيد من انخفاض درجات الحرارة.

توصى الأرصاد المواطنين بالابتعاد عن الأماكن المكشوفة أثناء سقوط الأمطار، واتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.