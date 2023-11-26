حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات

في إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.



قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 45 حملة تفتيشية موسعة على 485 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 16 ألف عبوة عصير غير صالحة للساتهلاك الآدمي، 450 عبوة جبن موزاريلا يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وبناء على قرار النيابة، تم إعدام كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي (650 كجم جنزبيل، 100 كجم مكسبات طعم، 22 كجم بسطرمة، 60 زجاجة زيت زيتون)، كما تم تحرير 8 محاضر ضبط ونقص اشتراطات صحية للمنشآت المخالفة، وتنفيذ 12 قرار نيابة.

كما تم تحرير 58 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناء على طلب صاحب المنشأة (مقرمشات، حلوى، بهارات، مواد غذائية مختلفة) تقدر كميتها بـ 30 كجم.



وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 135 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.



وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 25 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 262 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، الباجور، الشهداء، قويسنا، السادات، أشمون)، وتم ضبط كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية بإجمالي وزن 35 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.



وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 34 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (السرو، ميت أبو غالب، الزرقا، كفر البطيخ، عزبة البرج، رأس البر) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 29 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.



ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 7 حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، إدارة التفتيش بمجلس المدينة) حيث تم المرور على 23 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 455 كجم منتجات غذائية فاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص (منتجات ألبان، مصنعات دجاج ولحوم، خضروات وفواكه، وجبات جاهزة، مخللات، عصائر) وغيرها من المواد الغذائية المتنوعة، وتم التحفظ على 157 كجم مواد غذائية متنوعة (لحوم، فسيخ، سردين).



كما أسفرت تلك الحملات عن وجود 26 مخالفة عدم تطبيق الإشتراطات الصحية، 24 مخالفة عدم توافر الشهادات الصحية، 20 مخالفة عدم وجود ترخيص منشأة، 2 محضر ذبح خارج السلخانة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 25 حملة تفتيشية على 255 منشأة غذائية بمراكز ومدن المحافظة (بنها، طوخ، شبين القناطر، القناطر، الخانكة)، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد (بهارات، عصائر، سناكس، ألبان، كيك) حيث تم إعدام 249 عبوة منتجات غذائية متنوعة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما تم تحرير 7 إقرارات إعدام .



ونظم الفرع حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك بمركز قليوب بالمحافظة، حيث تم المرور على مصنع لتصنيع اللبان والحلوى الجافة، وأسفرت تلك الحملة عن إعدام 270 كجم مواد خام تظهر عليها علامات الفساد بمعرفة مأمور الضبط القضائي بالهيئة.



كما تم تنظيم حملة مشتركة مع المحافظة وجهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية الأخرى بمركز قها، حيث تم المرور على ثلاث منشآت غذائية وضبط 87 كجم هالك جبن رومي داخل سلسلة سوبر ماركت، وتم إعدامها في وجود أعضاء اللجنة المشتركة من مختلف الجهات الرقابية بالمحافظة.