زار الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي ووالدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية إلى محافظة كفر الشيخ يرافقهم د ناجح غربية مدير مديرية الزراعة بالمحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لقيادات الوزارة بالانتشار في المحافظات وتكثيف المرور الميداني والتواجد مع المزارعين لتشجيعهم على زراعة محصول القمح بالتقاوى الجيدة المعتمدة لضمان زيادة الإنتاجية ويسهم في رفع مستوى معيشة المزارعين.

الزراعة تكثف جهودها لمتابعة موسم زراعة القمح والاطمئنان على توفير التقاوي المعتمدة

وقام الوفد بالمرور على زراعات القمح ومنافذ التقاوي بمحافظة كفر الشيخ وتم الاطمئنان على توافر جميع الأصناف طبقا للخريطة الصنفية والمرور على بعض الحقول للاطمئنان على تقدم الزراعة ونسبة الإنبات وفد قيادات الوزارة حضروا زراعة تجميعة إرشادية 50 فدان بقرية اريمون بالتعاون مع جهاز تحسين الأراضى مشروع ترشيد استخدام المياه حيث تم تسوية الأرض بالليزر لزراعة الصنف سخا 95 على مصاطب وكذلك متابعة حقل إكثار للصنف مصر 4، كما حضروا زراعة البرنامج البحثى بمحطة بحوث سخا بكفر الشيخ.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد وجه قيادات الوزارة ومديرياتها بالمحافظات بتكثيف المتابعة الميدانية خلال هذه الأيام حيث يتم فيها زراعة القمح أهم المحاصيل الاستراتيجية في محور الأمن الغذائى.

أكد "القصير" ضرورة التواجد مع المزارعين في الحقول للتوعية باستخدام التقاوي الجيدة المعتمدة والتي تحقق أعلى إنتاجية يكون لها مردود إيجابي على المزراعين مشيرا إلى أن الوزارة تبنت برنامجا طموحا في إنتاج تقاوى القمح تكفي لزراعة كل المساحة المستهدفة.

سعر الضمان 1600 جنيه للأردب هو استرشاديًا فقط

وقال وزير الزراعة أن سعر الضمان 1600 جنيه للأردب هو استرشاديا فقط بمعنى أن الدولة ملتزمة بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح تشجيعا له على زراعة المحصول مشددا على ضرورة وصول هذا المفهوم وتوضيحه للمزارعين.

القصير كان وجه أيضا بضرورة الوصول للناس في مواقعهم على أرض الواقع لحل مشاكلهم وكذلك التوعية باستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة وحتى الحصاد من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج وتقليل الفاقد والهدر وترشيد المياه وزيادة الإنتاجية.